日盼夜盼,全港中小學及幼稚園停課多時後,9月29日終於正式全面恢復面授課堂。一眾圈中星爸星媽紛紛出動接送返學。陳敏之囝囝就讀城中名牌幼稚園ST Catherine,見到3歲囝囝雷子樂第一日開學完全無扭計,敏之好安慰話:「叻仔,真係大個仔了。K1完全唔喊,仲好開心。媽咪也開心,好好享受校園生活。」

陳敏之囝囝就讀城中名牌幼稚園ST Catherine。(IG:@sharonchanmanchi)

孫慧雪囝囝Riley同為3歲,不過就無咁淡定啦,阿雪貼出Riley大喊嘅相片話:「各位小朋友今日開學情況如何呀?Riley情況好慘烈,返到屋企講咗十次:Mama, u leave me alone today, but it's ok, dun do it again mama!(媽媽,你今天留下我一個人。沒關係,但媽媽不要再這樣做了﹗)搞到媽媽個心呢......」點擊睇更多星二代重返校園情況: