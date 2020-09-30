踩過界｜有位亞洲巨星原來係隱藏角色？　王浩信：香港小姐拎亞軍

TVB深宵時段重播的劇集一直深受觀眾喜愛，早前《使徒行者》播放完畢後緊接的是《踩過界》，而TVB這個舉動很明顯是為了11月播放《踩過界II》好讓觀眾能重溫劇情。這劇集令主角王浩信《萬千星輝頒獎典禮2017》奪得最佳男主角這獎項，而女主角蔡思貝一直觀眾緣平平以及被指演技差，最後卻因這部劇集成功「洗底」。

《踩過界》由王浩信、蔡思貝及李佳芯領銜主演。（TVB）

劇中蔡思貝的造型是參考《食神》中莫文蔚飾演的火雞姐，因為同樣擁有「哨牙」，由此可見思貝由一名靚女扮演一名醜女是多大的犧牲。今晚（30）播出的一集說到思貝覺得自己從來不是一名美女，對自己的樣貌非常沒有自信，劇中一句：「如果我係靚女，我去咗參加香港小姐啦。」浩信聽完回應：「你參加都拎唔到冠軍。」聽到這裡後思貝心情明顯有點低落，浩信續說：「亞軍啦，亞軍應該可以，當年張曼玉參加香港小姐都只係拎亞軍。」巧合的是思貝現實中在香港小姐比賽中都只是奪得亞軍，現在回望演藝成績，確實不同屆冠軍陳凱琳發展差。

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剛提到劇中浩信多次強調張曼玉，其實想帶給觀眾一個訊息是表達比賽只是一個過程，不是人生的全部。提起張曼玉，她在亞洲影壇上極具影響力，選美結束後簽約給TVB當藝人，亦很快接拍了不少劇集，代表作絕對是《新紮師兄》，同年拍攝了電影《青蛙王子》，該片是1984年度香港十大賣座電影，其後因她獨特清新的氣質，吸引了大批觀眾和影評人的注意。其中1984年的電影《緣份》使她被評論譽為「最有前途的女星」。

張曼玉可以説是8、90年代香港電影圈的傳奇女星之一，她締造了無數經典的電影和角色。（《花樣年華》劇照）

現年56歲的張曼玉出道37年，演出作品無數，更讓她奪下5次《香港電影金像獎》的女主角獎項，可見她的演技是有多出色，大家都說這個成績是前無古人。張曼玉在電影及電視劇集的作品演出超過80多部，近年已經很少看見她接拍電影，在接受媒體訪問時候張曼玉表示若沒有能打動她的劇本，寧願希望能過自己想要的生活。

張曼玉在17歲時被星探發掘，從模特兒到獲得香港小姐亞軍，再從電視劇演到電影圈，她的星途一路無阻。（張曼玉博物館@微博）

在2014年時令觀眾記得的其中一件事，是張曼玉以搖滾歌手的身份首登上海草莓音樂節的舞台，現場唱了多首英文歌，不過其唱功遭到網友的批評，直言還是演戲比較好。當時她的回應是：「自己拍了20部戲，都被說做花瓶。唱歌能不能也給自己20個機會。」此後張曼玉唱歌方面屢敗屢戰，跌倒後再站起來表示不會被走音打擊，期望在樂壇展開新一頁。

年過50的她也不敵歲月的洗禮，從張曼玉蒼老的外貌到纖瘦的身材，還有近年標奇立異的造型風格，被外界嘲諷「傳奇不再」，可是對於這些批評她一笑而過。竹她的這種從容和灑脫才是最值得大家學習和尊敬，至

張曼玉在2018年時回歸墓前，她的造型和變老的外表一時之間成爲大衆嘲笑的話題。(VCG)

張曼玉最美時刻回顧：（按圖看更多）

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