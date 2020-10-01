劉翔21歲勇奪奧運會跨欄冠軍　節目感慨坦言：想永遠停留在21歲

於2004年雅典奧運會中，年僅21歲的前國家級運動員劉翔以12秒91的成績勇奪男子110米跨欄冠軍，打破世界紀錄；其後更於2008年在世界田徑室內世錦賽的60米跨欄項目中。為中國奪得該項賽事的首枚男子金牌。遺憾的是，劉翔之後因傷兩次在奧運會黯然退賽，他在2008年的北京奧運會中靜靜走出運動場的一幕依然令人印象深刻。

劉翔在2004年奧運以12秒91的成績勇奪男子110米欄目冠軍，打破世界紀錄。(Getty Images)

事隔多年，近來鮮少露面的劉翔最近受邀上內地綜藝節目《小巨人運動會》擔任嘉賓，他在節目中與小朋友一齊大搞運動會。節目期間，一位小女孩好奇地問劉翔：「你到底幾歲？21？」劉翔稍作停頓，突然感慨回答，「我想永遠停留在21歲，再來一遍、成長的經歷再來一遍。」

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劉翔突然相當感觸，其後他坦言21歲是自己的轉折點，「在我人生當中。可能對大家的記憶點比較深，因為拿了奧運會冠軍。21歲多年輕，21歲多美好，21歲那時候我才是大小伙子。那個時候瘋狂的時刻都有，年少輕狂都有，所以說是一個美好的回憶。」、「可能我跟孩子們說這些他們也不懂，但是我自己心裡覺得，21歲最好。」

劉翔感慨地直言，他認為21歲最美好。（劉翔微博圖片）

有網友看畢片段，留言為劉翔抱不平：「人們只記得他退賽那兩次事情，卻遺忘了他給中國田徑帶來了多少榮譽」；有人則搞笑指：「我21歲和劉翔的21歲真的差別太大了。」

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