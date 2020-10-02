當年偷睇郭藹明整傷尾龍骨？　阮兆祥爆男人最痛經歷：我叫到癲咗

阮兆祥曾因華裔小姐經歷了男人最痛。（影片截圖）

黎耀祥同阮兆祥不時在《雙祥見》中大爆秘聞，喺最新一集當中，提到每位演員都會經歷過受傷時，阮兆祥就話大家受傷多數都係因為拍攝古裝或者動作場面，但自己嘅傷竟然係因為拍攝華裔小姐外景：「當年外景加插戲劇元素，我喺深圳拍花絮時，需要我爬樹睇靚女，差不多拍晒時候，導演問我可唔可以講完最後一句對白之後，由樹上跳下來，會用遠鏡拍攝。」

92年嘅華裔小姐喺深圳的中國民俗文化村拍攝外景，阮兆祥為咗睇靚女而跳樹。（影片截圖）

阮兆祥表示棵樹大概有兩層樓高，而且地面未有榻榻米等安全措施，只有草地一片。而當時與他同在樹上嘅仲有李家聲，聽到導演要求後，即時表示無問題。「咁佢得我都應該得，於是講完最後一句對白我就出發，一躍而下，一CUT機我叫到癲咗，講真我無咩太多動作經驗，最受力嘅地方係尾龍骨位置，嗰次真係男人最痛，我仲記得自己當住十幾個人工作人員面前，由Lobby叫到十樓都聽到我把聲。」

當年嘅香港代表係24歲的郭藹明。（影片截圖）

節目中，黎耀祥亦提到自己嘅事業亦非順風順水，尤其是97、98年他外闖影壇的日子。「都唔知係自己唔好彩，定電影圈唔好彩，我出去4年，初頭都有嘢做，例如係《愛您愛到殺死您》、《風雲》都叫OK，但後來愈來愈慘，我試過一個月開得一日工，你知我唔係大明星大卡士，係散工咁計，你拍幾日收幾日錢。」黎耀祥表示當年無工開的日子，就在屋苑泳池游水，感覺十分無能為力，並叫自己不要想太多。「游水最好，不斷重複同一動作，如是者捱過咗……後期會好啲，有時候會有兩日開工，過了不久我就返TVB，比較穩定。」

逐格睇男人最痛：

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同場加映：郭藹明92年華僑小姐精華鏡頭：