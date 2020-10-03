【踩過界】世界上另一個「李佳芯」　內地做演員曾拍內衣廣告

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。雖然飾演「Never／王官」的李佳芯是女主角之一，但首集卻未有亮相，到第二集才正式出場，該幕更是她在夜場與眾男大跳性感辣身舞的香艷畫面，非常惹火！而張振朗在戲中亦有向李佳芯「手多多」、「抽水」，一個攻、一個守，教觀眾睇得開心、過癮。

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事實上，地球上並非只有一個李佳芯，而且另一位李佳芯更同樣是演員。1987年在黑龍江省哈爾濱市出世的她，是一名滿族女孩，擁有八分之一猶太血統，畢業於內地知名戲院學府──中央戲劇學院，2002年參演以軍旅生活為主題的處境喜劇《炊事班的故事》而正式入行，及後因身材出眾而為人認識，更接拍過內衣品牌廣告，大騷美好身段。

不過，李佳芯近年開始收起性感，接拍多套「主旋律」影視作品，包括劇集《勇者勝》（2016）、《建軍大業》（2017）和以改革開放為背景的《夢想之城》（2018），明顯轉行愛國路線。

值得一提的是，這位來自哈爾濱的李佳芯，疑因香港的李佳芯因《踩過界》在內地名氣日盛，所以在2017年主動讓路取藝名「栗子欣」，之後又改藝名做「栗子兒」，最近更改名做「栗子力」。

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