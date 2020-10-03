「大劉」劉鑾雄私人珍藏靚酒全數賣出　成交額達5300萬元高逾一倍

蘇富比洋酒今日（3/10）舉行由知名富商劉鑾雄（大劉）的「劉鑾雄窖藏佳釀」專場，全場117項拍賣品全數售出，總成交額達4243萬元，連佣總價達5304萬元，較估價逾2,570萬港元高出1.06倍。今次拍賣的佳釀是來自大劉過去38年的收藏，為「小部份個人窖藏」，並希望與各位愛酒之人分享。

蘇富比洋酒今日（3/10）舉行由知名富商劉鑾雄（大劉）的「劉鑾雄窖藏佳釀」專場。（視覺中國）

整場拍賣歷時超過兩小時，全場最高成交價的拍賣品是12瓶標準裝1990年DRC羅曼尼康帝，以300萬元連佣為375萬元成交，較估價170萬至260萬元高15%至76.5%。不少拍賣品都高於估價售出，競投氣氛最熾熱之一的是，由傳奇釀酒師Henri Jayer出品的1.5公升裝1985年Richebourg，最高估價為45萬元，最終以150萬元、連佣187.5萬元成交，高於估價2.3倍。其他名酒包括Henri Jayer出品重要年份的Cros-Parantoux、Echézeaux，DRC羅曼尼康帝、Petrus矚目年份及罕見大瓶裝等都競投激烈。

大劉早年接受媒體訪問時指自己花費在紅酒收藏的費用驚人，年輕時因愛開Party而不斷買下不同牌子和年份的靚紅酒，至少花費10億以上。他曾被歐美媒體被評為全球十大收藏家之一，家中有無數收藏品，包括藝術品、古董、珠寶，紅酒等，今次的拍賣真的只是他一小部分的珍藏。

點撃睇是次拍賣品：