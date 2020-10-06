【多圖】楊冪高貴打扮不敵怪風　不慎露出瀏海下秘密

內地一線花旦楊冪，她的瀏海髮型近日成為網上熱搜，皆因她出席活動時，大風吹起她的額前秀髮，竟然出現了嚴重髮線後移，額角更疑似頹了一片，以34歲的女性藝人，無疑是過早出現頭髮問題，粉絲對她辛苦拍劇，紛紛表示心痛，希望她多點休息調理身體。

楊冪擁有漂亮的鎖骨。（楊冪微博）

楊冪出名是內地電視劇流量女王，尤其是反串上陣的古裝劇，深受觀眾喜愛，不過長期戴頭套無可避免出現了後遺症，就是髮線後移，所以楊冪大部分時間都會維持瀏海髮型，令她長期可以高顏值，可是近日網上流傳她出席活動時，被狂風吹起額前頭髮，令她的髮線後移問題曝光，雖然仍然是魅力無限，但已經令粉絲十分痛心，始終秀髮對女星來說，是她們的演藝本錢。

拍真人騷髮線問題更加明顯。（《真正的男子漢》截圖）

下圖有楊冪歷年髮型進化：

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近年楊冪的劇集可謂一浪接一浪，先有風靡中港台的《三生三世十里桃花》，之後有《談判官》及《九州斛珠夫人》，也被拍得髮線問題未有改善，試過拍攝被男主角吻額頭戲，也出現了頭髮上的尷尬情況，看來楊冪要轉換髮型，要再花一點功夫。

楊冪出席活動被指髮線後移。（混剪吃瓜君微博）

同場加映鄧月平小背心美圖：