【熟女強人‧專訪】傅穎北漂7年　單身唔恨買樓：想去郊野起木屋

Cookies當年重組後由九變四，如今鄧麗欣愛情事業兩得意，楊愛瑾、吳雨霏上岸做幸福少奶，只有傅穎仍在「北漂」中，她說：「可能無大家耳熟能詳的作品，但在內地的日子，我能夠自給自足、活得舒適，所以我幾滿意。」

傅穎因ViuTV劇集《熟女強人》再次拍港劇，劇中介入吳千語、柏天男的感情，又與前度糾纏不清，百分百的「渣男」。

香港藝人北上發展，拍一套劇隨時夠買樓的大有人在。傅穎2013年開始到內地發展，維基甚至百度對於她的參演作品，並未有非常詳細的記錄。「我不會主動去chur，因為勉強無幸福。曾經都會主動，但最後發現愈爭取愈唔適合。」由一開始的經理人公司，到後來自組工作室， 在某程度上變得弱勢，易角成了等閒事。「好多時casting中咗，但過一陣子會被告知有其他人去演，會不開心，但始終我自己一個人打拚，唯有安慰自己『或許根本不屬於我』」

唔係無諗過做女主角，但深知內地競爭大。「只能裝備好自己，機會來到時做足100分。」(網上圖片)

自己打拼的日子，傅穎有不少作品都是透過合作演員或導演介紹，佛系式接job ，完全不擔心生活問題，甚而直呼感恩。「以前不懂得生活，因為每日都要開工，甚而因為怕狗仔隊而少出街，但在北京，我不時跟朋友玩、食飯，很多事可以去做，其實係幸福。以前在香港會因為拍唔到某些作品而感到不滿足，直到去北京發展，才發現被自己的框架限死了。以前有負面新聞會覺得好大件事，但內地的朋友反而認為nobody的話，別人連看都不想看。」

2013年北上半年完全零工作，傅穎當時曾經打算轉行做OL。「記得2014年頭學駕駛、健身 ，一邊諗自己之後會點，後來有內地導演話有個角色好啱我，叫我飛北京casting。」

北漂７年，到底追求什麼呢？女主角抑或豪宅？傅穎說自己的目標從來不是買樓！「最想去郊野搭建木屋、養動物、煮飯。買樓真的不是目標，生活要自在。我要的東西不，亦不會因為錢而push自己去工作……當然有也試過遇上角色不太吸引，但價錢不俗而接拍了。」儘管再佛系，仍然要顧及三餐溫飽。

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場地:如心銅鑼灣海景酒店

Hair: Zap Tang @ Essensuals. hk

Makeup: King Yip @KINGS MAKEUP