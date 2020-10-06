【熟女強人‧專訪】傅穎感情受挫　不再恨拍拖：單身有什麼不快樂?

由兼職模特兒變為女子Cookies成員之一，繼而成了餅碎。但有得留底又是否代表有運行？多年來，傅穎的負面新聞比其事業更充滿話題性，「變臉」更如小說一樣，不定期更新，由講到煩、講到厭到如今百毒不侵，傅穎說：「十幾年前已經俾人講，我仲會care?」

回流香港拍劇到這次的訪問，傅穎基本上都單拖開工，並沒有因為缺乏了昔日的前呼後擁而感到不習慣，「北漂」確實可令人快速成長。（葉志明攝）

北漂6年，傅穎因ViuTV新劇《熟女強人》重返香港。劇中的她為了得到吳千語，不惜勾引對方的男朋友，成功撬牆腳後，卻與前度糾纏不清，連她也說自己是「渣男」一名。「現實中，對與錯很難定義，當別人批評我是渣男時，我其實未必覺得如此，因為我的而且確都愛她們，只控制不了自己，所以演完關始立這角色後，我會理解為何男生會有腳踏兩條船的舉動，不過，明白不等於同意，因為每個人都有自己的底線。」近年出現在韓劇、內地劇集中的小三均愈鬧愈紅，但傅穎說自己並沒有考量這些因素，純粹有感角色有挑戰性。

Theresa於劇中男女通殺，介入了吳千語和柏天男的一段情，分別與二人有咀戲。(影片截圖)

依然相信愛情……

北漂前，傅穎的感情世界比其事業更精彩，曾不開名不開名直認試過與男友拍拖一年後，才知道做了別人的第三者、曾被指情介入何韻詩與容祖兒當中……如今還相信愛情嗎？她說：「愛情係一直存在，不過大家要看清愛情的真相。因為愛情本身就不會last long，發展到某程度就會變為感情。」傅穎並不覺得自己悲觀，並以「身邊有不少早婚朋友如今已變回單身」為例子。「以前會覺得王子與公主永遠快樂在一起，但長大後發現原來他們也會因瑣碎事而吵架。」

在北京曾有有心動的對象，但未去到「想喺埋一齊」的地步，堅持「其實自己一個更開心」的傅穎，最終選擇了養貓，但她說絕不是因為悶。（theresafu.ww＠IG圖片)

單身其實更開心

對於感情，傅穎如今並不強求，曾與蒙古男友拍拖兩年，對方提議結婚，惟最後也是分手收場。「以前只要啱feel就會陷入愛海，但好快又會因了解而分開。人長大了，會想先了解對方的三觀，再決定是否能成為long term伴侶；如果不ok做buddy也可以，這種情況都發生不少，我不會覺得是任何人的問題。」留守北京期間，傅穎養了人生第一隻貓，她說並非因為寂寞，而是心願之一。認為單身也可以很快樂的她，研究烘焙、睇書、睇戲天天過得非常充實，認為朋友也可以分享自己的喜悅或生活點滴。「如果有另一半當然是錦上添花，但如果不合適，只會令自己更不開心，試想想單身會有什麼令你不快樂？

傅穎曾在IG分享歷年舊照，變化頗大，當時她以「只是以前的年代不會化妝啊」回覆網民。（IG@theresafu.w）

「進化」唔係自己問題

比起情史，傅穎的外貌升級進化更為人津津樂道，不過，講足十幾年，早已由當初的煩到如今的無所謂。「十幾年前已經被人講，我仲會介意？別人怎麼想、對我的評價其實並非太重要，雖然藝人是需要接受批評。但如果永遠活在別人的評價之中，會好辛苦、好大壓力，感覺似是十幾年的狀況。我覺得有些事只需要向自己交代就可以。」明明想向別人展現自己的工作成果，但重點往往錯落在容貌之上，傅穎並不認為問題出在自己身上。「每個人都需要成長進步，如果10幾年支筆依然寫著同一樣東西，我真的不覺得是自己問題。我現在每天做自己想做的事件，過活得開心自在，對我來說其實是一種進步。記者的方向如果繼續這樣，我控制不了，唯有做好自己，如果有日大家對我改觀，那就是皆大歡喜。」

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場地:如心銅鑼灣海景酒店

Hair: Zap Tang @ Essensuals. hk

Makeup: King Yip @KINGS MAKEUP