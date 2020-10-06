本週Jer住你｜鄧麗欣透露Cookies合體無望　九塊餅碎近況如何？

近日鄧麗欣（Stephy）就獲Jerald邀請到其YouTube節目《本週Jer住你》擔任嘉賓受訪，幾位主持和Stephy更談到2002年Cookies出道的第一首歌《心急人上》。

詳談經典作品《心急人上》。（YouTube截圖）

「其實Cookies我哋係一年㗎咋，9個人出道係一年然後就拆夥，所以係好短好短時間。但點解大家都咁記得，同埋覺得我哋好成功呢？就係因為《心急人上》呢首歌，所以冇呢首歌就冇Cookies，我叫你哋講多一首，我諗你哋都未必講得出啦，係咪？」Stephy自嘲地問，之後就連自認是粉絲的徐繼宗亦講不出Cookies另一首作品。

徐繼宗又提到，當年《心急人上》製作陣容頂盛，找來日本樂手編曲等，但《心急人上》之所以成為經典，實與全歌第一句歌曲有關：「錄嘅時候其實有冇懷疑寫錯歌詞呢？咩叫『油～不是80年代』呢？」Stephy聽後即掩嘴大笑：「我錄嗰時冇嘅，錄完之後先諗，到底係油定係又呢？但佢之後變成一個IQ題，咁都幾好吖，可能嗰時佢就諗到可以畀人估吓。不過呢首真係Cookies最成功嘅一首歌！」

歌詞係「又」，不過各位聽眾，就連演出者Stephy都深知，錄音時係唱咗「油」。（YouTube截圖）

但提到近年有不少2000年代的組合合體開騷，問到Stephy有關Cookies合體時，她就斬釘截鐵地說：「即係要齊晒9個呢，基本上係無可能，例如Serena（蒲西兒）佢已經喺外國生活咗好耐，而家又有兩個小朋友，你諗吓其實做一個騷，你要花好多好多時間，又要綵排，又要宣傳，我哋9個都各自有自己生活，我唔忍心叫佢哋返嚟做啲咁辛苦嘅嘢囉！」雖然Stephy狠心地表示Cookies復合無望，但實際上當中5位包括Stephy仍然較活躍於幕前，不過何綺玲（Elaine）、陳素瑩（Gloria）、馬思恆（Helena）以及蒲茜兒（Serena）就幾乎絕跡幕前了。

點擊睇睇Cookies 9名成員近況：

+ 15 + 15 + 15

點擊圖輯睇鄧麗欣、傅穎這些年來的關係發展：