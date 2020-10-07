【踩過界】12歲「星仔」鄭耀軒極好戲　升中轉Look告別冬菇頭

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，最近便翻播由王浩信、蔡思貝、李佳芯和張振朗主演的《踩過界》（2017），為11月首播的《踩過界II》打頭陣。今晚（6/10）播出的第八集仍然是「疏忽照顧兒童案」的故事，講述失聰人士「方生」楊證樺、聾啞人士「方太」沈可欣被誣陷疏忽照顧兒童，「盲俠」王浩信為他們辯護之餘，更眼見他們的兒子「星仔」鄭耀軒（耀B）與自己生世相似，所以暫時擔任鄭耀軒的監護人。

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飾演「星仔」的耀B在戲中既可愛又可憐，加上演技自然，吸引不少粉絲支持，而事實上2011年開展演藝生涯的他也拍攝過不少劇集，包括《當旺爸爸》（2012）、《雷霆掃毒》（2012）、《熟男有感》（2013），當中以《公公出宮》（2016）「金多寶」一角、《金宵大廈》（2019）角色「東東」以及《降魔的》系列童年版「豪仔」令人印象最深。不少人都對耀B的「鬼鬼哋」靚仔樣非常關注，其母親Irene之前接受傳媒訪問，便透露耀B的太爺是美國人。

耀B在《降魔的》系列中飾演童年版「豪仔」，賴慰玲飾演其母。（YouTube/@TVB USA）

由於耀B年僅12歲，仍然是一位學生，所以他每次參與劇集拍攝都要在周末以及周五放學後，不過他每次演出都非常落力，從不因為只在假日工作而欺場、交行貨。現時已升讀中一的他，本身就讀中華基督教會基法小學（油塘），當時他在校內成績不俗，中文、英文和常識都考獲A級佳績，之前更試過中文科考全班第一名。耀B之前接受訪問時便指自己愛讀偵探小說如《衛斯理》系列及《福爾摩斯》系列等，所以對中國語文興趣甚濃。另外，他最近亦大改形象，將留了多年的冬菇頭瀏海剪碎，感覺比以前成熟不少。

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值得一提的是，耀B的哥哥鄭浚隆也是一名演員，現年17歲的他曾在多套劇集中演出，包括在《誰家灶頭無煙火》（2010）、《荃加福祿壽探案》（2011）和《換樂無窮》（2011）中飾演學生，以及在《大太監》（2011）中飾演小太監，星運、名氣稍遜於弟弟耀B。正就讀瑪利諾神父教會學校、與譚真一是同級同學的鄭浚隆近年因專注學業而淡出幕前，最多都只是在家中和弟弟對劇本、試戲，相信不少人都期待他再次拍劇。