傳楊冪與劉愷威因為女兒演出真人騷而鬧翻　觸及為母底線決不讓步

劉愷威與內地女星楊冪於2011年合作內地劇《如意》撻着，兩人於2013年在內地領證結婚，2014年再於香港舉行婚禮註冊。可是他們結婚5年多卻屢傳婚變，至2018年冬至當日(12月22日) ，終於透過工作室於微博發聲明宣佈離婚，女兒小糯米將由兩人共同撫養。小糯米在父親離異之後便留在香港生活，主力由父親劉愷威及爺爺嫲嫲劉丹夫婦負責照顧，楊冪則有空時就會從內地來港陪伴女兒，她亦會透過視像和女兒聊天。

兩人此情不再。(vcg)

現年6歲的小糯米一直受到父母的保護，其樣子鮮有公開曝光。最近就有傳內地綜藝節目以重金力邀劉愷威帶同小糯米以父女檔亮相，有指其工作圑隊亦對此心動，認為親子節目在內地大受歡迎，加上劉愷威去年曾與小糯米在學校的周年晚宴上合唱，小糯米盡得父母真傳且毫不怯場，獲得全場掌聲，亦可趁機讓小糯米見識一下外面的世界，了解一下父母的工作，然而這卻導致了楊冪與劉愷威因此鬧不和。

楊冪生完小糯米後，由前夫劉愷威與前老爺奶奶劉丹夫婦接出院。(vcg)

楊冪並不贊成讓女兒演出綜藝節目，在小糯米思想未成熟前不宜過早曝光，她要確保女兒的安全，這是她作為母親的底線。她也擔心女兒會因父母關係而被迫接觸娛樂圈，影響日後身心的成長。而每當有傳媒想拍小糯米的照片，楊冪例必用手遮擋，以防止女兒正面樣子被公開，與劉愷威對此採取無所謂的態度截然不同。楊冪在未離婚前更曾在訪問中決絕表示：「有人問我帶寶寶上真人騷，我說一輩子都不會，打死都不會。我已經沒有甚麼秘密了，但希望好好保護家庭。」就連女兒的聲音都不想被公開。

劉愷威否認與前妻楊冪鬧翻。(vcg)

據悉，由於楊冪與劉愷威就帶囡囡亮相綜藝節目一事各持己見，兩人最近就為此事鬧得相當之不快，關係陷入僵化。而劉愷威被問到有關傳聞，就表明自己無意帶同女兒參演親子節目，亦沒有跟前妻楊冪鬧翻。

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