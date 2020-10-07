宋熙年陳智燊月入60萬拒做樓奴　三萬月租千呎大屋勁化算

宋熙年同陳智燊2016年結婚，今年9月誕下細仔組成4口之家。佢地兩個先後離開TVB轉戰KOL，YOUTUBE頻道不時更新，已經有超過13萬訂閱，形象健康口才了得，離巢後收入比以往更多，高峰期一個月收入達60萬﹗不過佢地未有趁機搬豪宅，反而以實用為主，以三萬元租住千呎大屋，相當化算﹗

宋熙年陳智燊不時於家中拍攝。（IG：@RahRahSong）

好多香港人覺租樓幫人供倒不如買樓幫自己供，但因為陳智燊喺英國長大，兩夫婦早有共識遲早會返英，故早於英國置業，喺香港只租樓巢愛巢。佢地婚前住將軍澳，婚後搬到馬鞍山近港鐵站近十年樓齡屋苑天宇海，有共五層連園林佔地達9萬平方呎會所，多用途體育館、保齡球館、宴會廳、排舞室、私人迷你影院、戶外園林餐廳、小童遊戲間、室內外泳池以及長達45米室外園林度假泳池應有盡有，環境清幽啱晒JASON佢地兩個小朋友成長。

宋熙年陳智燊屋企有足夠空間俾囝囝玩樂。（宋熙年陳智燊YOUTUBE）

佢地不時喺家中取景拍攝，全屋以灰白色作主調，廳中放有大梳化及小朋友遊戲軟墊，親子玩樂空間十足。家中有條走廊可以俾小朋友走動，BB房放咗大型BB床仲有唔少空間，廚房相當闊落，L型廚櫃及煮食爐，夫婦二人一齊下廚都仲有好多位置。以三萬月租可以有千呎溫馨嘅家，確實非常化算﹗

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