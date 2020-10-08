49歲劉小慧少女身型美腿搶鏡　做運動柔軟度驚人素顏一樣好靚

現年49歲的劉小慧 (Winnie) 自1997年嫁給草蜢的蘇志威後，便淡出娛樂圈，專心照顧家庭。雖然Winnie已不用從事幕前的工作，但她依然keep得好好，無論樣貌身材都沒有走樣。周四(8日) ，她於FB post了她和老公去運動的靚相，展示出她身體的柔軟度。相中的Winnie坐在地上，身體呈對摺狀，她老公蘇志威就從後幫手「摺埋」她，可見她身體的柔軟度相當之高。而她的一對白滑美腿更是搶晒Fo，單看身形根本就與少女無異。有網民就留言表示：「睇唔到樣，呢個明明係人哋個女嚟。」而Winnie之前post過的素顏相亦顯得好年輕兼好靚女。

劉小慧點睇都唔似49歲。(劉小慧fb)

Winnie留言笑指自己：「雖然我條命硬，但係我啲筋都算柔軟。」她又分享她的減肥經歷表示：「減肥對好多人嚟講係終身事業，我過往20年簡直係放任，同自己講唔好過咗某一個定位就得，例如唔過58kg（約127.6磅）。但係發現年紀一路增長，新陳代謝就一路減慢。有時候唔係話食少啲就可以減到，甚至唔係行兩日山就可以消到脂。加油！劉小慧！咬實，距離目標仲差點！老公話過兩日同大家一齊開直播做運動。唔知疫情後，有冇機會大家出嚟一齊做運動呢？」而她老公亦有於FB出post表示全力支持老婆，兩人非常之恩愛和sweet。

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