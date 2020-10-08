車淑梅被西九少女畫作嚇一跳　畫家林祥焜：留意一吓後生女衣着啦

日前資深廣播人車淑梅日前在Facebook貼出一幅由本土漫畫家林祥焜所畫，掛在西九龍中心外牆的三幅少女畫作的照片，並寫上：「嚇一跳...」帖文引起大量網民熱烈討論，有人留言表示：「反映文化沉淪，社會風氣低俗，應受監管」，應該投訴，而車淑梅也留言表示認同，同時也有反方明言：「少見多怪！乜人諗乜嘢。」也有一位女性長輩反搏：「淑梅姐，健康性感有什麼問題?別那麼老土吧！」事件被抄熱後，更惹起當區民建聯區議員關注，到商場外請願促將廣告下架，又表示將去信淫褻物品審裁處。

踏入2020年，仍然有人認為這種廣告是傷風敗德。（Facebook截圖）

西九龍中心外牆「GOODGIRL」系列廣告創作者，本土漫畫家林祥焜接受《香港01》訪問，回答：「其實兩三年前都發生過同類型嘅事，時不時都有人投訴。嗰三幅畫係經過淫審處（淫褻物品審裁處）審批，冇問題先掛上去。」其實林祥焜在香港漫畫界內甚有知名度，一向都以繪畫少女畫作見稱，2012年以及2017年更成為了香港代表身份參加台灣的翼動漫花筒—香港漫畫歷史展以及第44屆法國安古蘭國際漫畫節，其作品在8，90後甚至00後年青人之中都十分有名。

知名香港漫畫插畫家林祥焜多年與西九龍中心合作，設計大型外牆廣告，以衣著性感的漫畫少女作主題。 （梁鵬威攝）

本土漫畫家林祥焜有不少作品。（IG圖片）

其實坊間有不少巴士廣告、商掛畫都有性感的內衣或是泳衣廣告，究竟「色情」的標準應該怎樣界定？（Facebook圖片/ SATAMI）

車淑梅接受《香港01》訪問時，就表示西九龍中心應該將畫作移除：「我想那是一個一家大小都會去逛的商場，應該具有老少咸宜的感覺。我不會投訴，只想表達意見，希望商場及商戶自己去反映商討，因為他們才是當事人！我覺得破格創新都要顧及品味和底線！可以移除那就更加好了！還商場一個明淨歡樂的環境！」

車淑梅（圖右）自80年代起任職電台DJ，亦訪問過不少社會傑出人士以及圈中影星，甚居份量。2011年年尾開始只主持港台第一台的《舊日的足跡》。（IG圖片）

對於這些畫作，她也說：「（就算他是香港代表，我也）不會改變睇法，也可惜漫畫家選上這樣的手法代表香港。」問到她近期有否到西九龍中心實地參觀時，她就說：「很久以前，當天花頂還有過山車的時候，感覺不錯，創新破格重要，但也要顧及品味！」

點擊睇帖文留言，爭論相當激烈：

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其後林祥焜也對車淑梅的帖文回覆：「呢一系列係宣傳緊運動，有行山、划艇、做瑜伽，都係健康性感，所以我都係用呢個主題畫，留意一吓時下後生女做運動嘅衣着啦，妳就唔會覺得奇怪。」

點擊睇 林祥焜精選美女畫作（獲授權供是次訪問使用）：