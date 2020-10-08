多圖︱30歲李沁森系寫真為生日留倩影　網民指三七面激似李佳芯

近日無綫（TVB）熱播內地古裝劇《錦繡南歌》，由30歲的李沁飾演女主角，而她就憑着高顏值獲得內地網民喜愛。近日，李沁拍下一輯森系照片作為自己的生日禮物，她換上多個造型在樹林以及溪澗中大擺甫士，她寫着：「前段閒暇，去了趟大理和好朋友們一起旅行放空。談天說地間，突發奇想的碰撞出了這次單純快樂的『探險』。於是就上山下海排除萬難完成了屬於我們的『第一次』，並且記錄了下來。」

李沁拍下一輯森系照片作為自己的生日禮物。（李沁微博圖片）

李沁續寫：「這是屬於我們的一次嘗試，也是一次新鮮的挑戰。開始時，沒人覺得這會是『探險』，紛紛沉浸在各自的創意中。我們嘗試貼近自然，融入自然，結果中途卻遇上無數次大雨變成落湯雞，但大家依然開心的像是孩子一樣的，在雨中盡興玩耍，繼續我們的『探險』遊戲。最終，遇見了不期而遇的美好！或許這一切都是最好的安排吧。不知你們是否喜歡，但它是我今年收到最好的禮物。它不僅僅是一組照片，那些有趣的嘗試和挑戰，那些靈感的碰撞，那些純粹的愛與經歷，才是這份禮物最大的饋贈。」

網民紛紛祝她生日快樂外，更有人指她與李佳芯撞樣，的確某些角度，尤其是三七面的輪廓確實與Ali有少許相似。她們同樣擁有秀氣的五官，總之兩位各有各靚！

點撃睇下李沁同Ali似唔似樣同Ali其他靚相：