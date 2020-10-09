【錦繡南歌】阿奴李釗被誤當女團成員　圈中同名藝人命運大不同　

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，除了女主角李沁人氣高企外，亦捧紅了多位新晉女星，其中一位是劇中的阿奴，代替驪歌赴死令人留下深刻印象，而飾演阿奴的小花李釗，馬上被網民起底，卻往往誤以為她是內地女團SNH48成員，其實二人年紀接近，又均是長髮美女，同名同姓甚為容易搞錯。其實歷年娛樂圈不但有藝人撞樣，更有不少撞名的例子，下文為大家娓娓道來。

《錦繡南歌》的阿奴，由新人李釗演出，卻被當是另一位李釗。（劇照）

新人李釗去年在中央戲劇學院畢業。（李釗微博）

《錦繡南歌》中飾演阿奴的女星李釗，眼大大樣子清純可愛，雖然出場不久已經要代替李沁赴死，演技顏值卻備受讚賞，吸引觀眾眼球，而網民對李釗的演藝經歷亦十分好奇，卻因為她跟內地女團SNH48成員李釗撞名，令人經常將二人混淆，其實劇中演員李釗2019年才在中央戲劇學院畢業，現年23歲的新人，作品不多，網劇《戀戀江湖》也有份演出，希望觀眾不要混淆，讓李釗可以繼續有發展空間。

圈中還有另一位李釗，是內地女團SNH48成員。（李釗微博）

圈中撞名藝人同名唔同命：

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