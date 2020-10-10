【錦繡南歌】新紮小花文竹21歲結婚　丈夫靠星座網站賺3億身家

無綫熱播的內地劇《錦繡南歌》，劇中女星表現也令人眼前一亮，女主角李沁固然是零死角的演技派美女，但始終她有主角光環，要保持著玉女形象，而在宮鬥以外，觀眾也想看一些插科打諢的搞笑角色，劇中由文竹飾演的梅綺，愛上了女扮男裝的驪歌，鬧出不少笑話，而這個令人喜愛的角色，戲裡戲外也有一段美滿婚姻，下文為大家帶來這位幸福太太的生活點滴。

劇中梅綺愛上了女扮男裝的驪歌，鬧出無數笑話。（劇照）

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劇中李沁飾演的驪歌，女扮男裝行走江湖，卻誤打誤撞救了盤古族人梅綺，驪歌瀟灑俊朗，武功高強，梅綺馬上心生傾慕，當時驪歌隨口說自己叫做沈楓，亦是她弟弟的名字，心地善良，天真無邪的梅綺，竟然追到京城，千里尋找救命恩人「沈楓」，之後卻遇上了真正沈楓，成為鬥氣冤家，最後結成一對，梅綺更誕下嬰兒，大團圓結局。

文竹畢業於中央戲劇學院，百分百是水靈美女。（文竹微博）

文竹畢業於中央戲劇學院，現年24歲，水汪汪大眼睛，外貌精靈可人，拍過古裝劇《白髮》，在大三時已在網劇《妖出長安》擔當女一，比起其他在事業上衝刺的女星，文竹早在21歲已經結婚，令觀眾失去了幻想空間而有點可惜。文竹的丈夫蔡躍棟不但富貴，而且人氣更高於文竹，他曾是著名星座博主「同道大叔」，以一系列星座吐槽漫畫走紅，更建立起自己的品牌，其後蔡躍棟公司被收購，其身家暴升至3億，文竹現實生活中也有幸福家庭，羨煞旁人。

文竹跟蔡躍棟於2017年結婚。（文竹微博）

同場加映陳欣妍露肩美圖：