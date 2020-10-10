「The Rock」狄維莊遜IG破2億粉絲　成為最多人追蹤美國男星

荷李活動作巨星「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）獲《福布斯》雜誌選為荷李活最賺錢男星，加上重視家庭的暖男形象，令他一直保持非常高人氣。他日前在社交平台拍片宣布IG追隨者突破２億，成為該平台有史以來最多人追隨的美國男星，為隆重其事，身穿白恤衫打煲呔開香檳慶祝，發表謝辭。

「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）身穿白恤衫打煲呔開香檳發表謝辭。（IG影片截圖／therock）

「The Rock」狄維莊遜IG 追隨者破2億，成為美國男星之冠。（IG截圖／therock）

狄維莊遜呼籲粉絲要勇於講出真相，「請經常講出你的事實。當你講出自己的真相時，盡量以尊嚴、熱情、尊重、鎮定和同理心講出來。即使對話可能會令人不舒服，但當你以尊敬和關懷的態度講出來，對方雖然不舒服，但能令他們更清晰和進步。」

目前在IG上，追隨者數目最多的是葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo），多達2.39億人；第二位是美國女歌手Ariana Grande，有2.03億人，狄維莊遜有以2億粉絲排名第二位，是美國男星之冠。

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