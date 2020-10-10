方媛曬舞技跳BLACKPINK遭網民劣評如潮　霸氣回應盡顯天王嫂身份

「天王嫂」方媛（Moka）有個舞台王者老公郭富城 (城城)，未知是不是受到城城的薰陶，抑或是本身也對跳舞有興趣，Moka早前就特地去上堂學跳舞，由專業導師教她舞蹈的技巧。她月前就曾拍片放上微博分享了自己在疫情期間，戴住口罩也要出門去練舞，可見她似乎真的很喜歡跳舞。

Moka與天王老公郭富城。(方媛ig)

Moka學習了多個月，昨日終於公開獻技，拍了自己跳舞的短片放上抖音同大家開心share。她選了人氣韓國女子BLACKPINK最新主打單曲《How you like that》來跳。片中,只見她跳得非常投入和起勁，四肢和身體都隨住音樂擺動扭動，沈醉在音樂和舞蹈當中的她，狀甚享受。不過，縱然Moka好認真地跳，她的舞姿卻顯得十分之生硬，手腳亦相當不協調。不知道她老公城城可有看過她這條片，對她的舞姿評價怎樣呢？

Moka去上堂學跳舞。(方媛微博)

而一眾內地網民就絕大部份都對她劣評如潮，部分留言更是抵死搞笑。有網民留言表示：「四肢都沒商量好，各跳各的」、「看得我好尷尬」、「還是好好做大哥的女人吧」、「零基礎的學生」、「節奏感還不如廣場上的大媽」，亦有網民表示：「我的天啊，看完粉轉黑」，Moka即親自回應對方表示：「好的送你一程！」盡顯霸氣。有網民就話：「我昨天才誇你好看，別跳了求你了！」Moka就回應說：「嗯，你這句話可能讓我更認真跳了。」似乎並未受到負評的打擊而放棄她的興趣。其實城城應是她最佳的私人導師，舞台王者絕非浪得虛名，估計是因為太忙才沒有時間教她。

Moka的舞姿。(微博截圖)

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