踩過界｜王浩信都唔夠佢搶鏡！　拉布拉多犬Golden表情豐富超吸睛

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。而《踩過界》中最亮眼的定非主角王浩信莫屬，劇中他飾演的是一名視障律師「盲俠」，雖然他失去視力，但他的身手依然靈活自如，甚至更勝常人，同時又不失視障人士的行為特徵，觀眾紛紛稱讚他演技了得，最終亦為王浩信帶來首座視帝寶座。

睇睇香港有咩盲人角色：

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王浩信在劇中非常搶鏡，其實即將「再」登場的拉布拉多Golden分分鐘更受觀眾歡迎！雖然劇中王浩信與Golden有不少「糾紛」，但Golden極人性化的演出更搶觀眾眼球，尤其是之後「棄養」的一幕。其實Golden的真實名稱叫「細佬」，於2013年出世，拍攝時大約3歲幾。而「細佬」亦都有個人IG，由出世至今都有定時更新近況，回顧牠的成長，發現「細佬」原來表情非常豐富。

重溫Golden演技大爆發一幕，再睇埋細佬靚相：

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同場加映：

重溫陳庭欣在女廁被揭發男兒身的一幕：

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