柳俊江疑似結束10年婚姻　傷心刪相露營不見太太雷康怡蹤影

前無綫（TVB）新聞主播柳俊江早前涉打鬥被捕，據知，當時同場還有結縭10年的妻子雷康怡（Florence），以及妻子的25歲男友人，之後傳出消息指兩人經已分居。其後柳俊江Facebook發文解釋自己衰衝動，並稱讚妻子是好太太、好媽媽，令事件暫告一段落。

柳俊江日前突然在Facebook發表傷感文章，疑似與太太雷康怡經已離婚。(IG@ryanlau88)

豈料昨晚（10/10）柳俊江突然在私人Facebook發文出Post，「為另一個人而活，整整十七年，南柯一夢。往後，好為自己而活。」令人不禁猜測兩人是否經已離婚。而柳俊江早前和雷康怡互相取消關注對方的社交網站，柳俊江更刪除所有合照。此外，柳俊江昨日帶子女到西貢露營，溫馨地在三塊石頭上寫上三人的名字，在Instagram分享照片和留言：「Our first camping weekend.」但一家四口卻不見太太蹤影。其後柳俊江更將三塊石頭的相刪除。

柳俊江昨日（10/10）帶子女到沙灘享受假日，在石頭上寫上三人名字，唯獨欠缺了太太的名字，其後更張此相刪除。(IG@ryanlau88)

點擊下圖觀看露營相：

點擊回顧兩人恩愛合照：

點擊下圖觀看雷康怡IG靚相：