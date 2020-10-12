踩過界｜羅樂林創4個娛圈傳奇　《大時代》炒股心法你記得幾句？

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。雖然飾演一名失去視力但仍身手靈活自如的王浩信非常搶鏡，最後更憑此角首奪視帝寶座，但其實除他以外的配角亦非常亮眼，尤其「盲俠」的爸爸—文根鷹（羅樂林飾）。

羅樂林一開始出現的時候與王浩信的關係並不好，但後來得知羅樂琳患上漸凍人症後，父子關係日漸改善。（截圖）

羅樂林在《踩過界》角色，於尾段患上漸凍人症，其演出在劇集首播的時候已獲幾乎所有觀眾的認同和讚賞，父子冰釋前嫌的一幕，相隔3年仍然深深劇在劇迷心中。然而，提到羅樂林最大的「創舉」，不得不提2011年他曾經「24小時內死5次」創下香港電視圈「紀錄」，而此事更轟動國際，有15個國家都有相關的報道。

重溫羅樂林如何24小時死5次：

但除了「24小時死5次」之外，羅樂林45年演藝生涯還創下了其餘三個傳奇。其中一個更是「24小時死5次」的後續。樂隊N'Gine把蔣志光和韋綺珊合唱的舊歌《相逢何必曾相識》改編為《同是天涯羅樂林》並上載至Youtube，當中的歌詞例如「同是一人羅樂林 廿四粒鐘死幾鑊是奇人」，非常應景亦入腦。

真係傳奇到要「歌頌」。（YouTube截圖）

由於羅樂林被觀眾留意到一日死5次之後，不少網友都集中火力為羅樂林的「演出」做統計，後來又發現羅樂林在6小時內出現4部劇集（由8點到深宵劇時段），而且四個角色橫跨古今，有網友計過數，羅樂林「穿越了數百年」，該四套劇分別是《愛·回家之開心速遞》、《天命》、《BB來了》以及《刑事偵緝檔案IV》。

+ 14 + 14 + 14

不過要數經典，就一定要提羅樂林在《大時代》的股票必勝法，直至今時今日，網民仍然會套用心法引而為鑑！

貪心輸錢贏，輸血不輸錢。人人去輸血，殺人不打風。落雨去離島，離家飲煉奶。見人分遺產，出獄嫌錢腥。快樂冇人格，出家冇人工。攻而無不克，戰無不勝矣。（劇集圖片）

同場加映：