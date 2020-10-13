重提林敏驄錄影連環摑林盛斌　范振鋒：啪啪聲打埋去真係痛㗎

梁競徽踼爆陳國峰曾在樂易玲的生會派對上 ，唱完《新不了情》再唱《背叛》，搞到現在氣氛十分奇怪，就連曾志偉都忍唔住喺台下問「呢個邊個？」（影片截圖）

最新一集《Tiger`s Talk》請嚟曾主持過《兄弟幫》嘅梁競徽、范振鋒、陳國峰做嘉賓。節目中，幾位都分享多年嚟最難忘嘅嘉賓，林盛斌（Bob)提到：「張如城嗰兩集係好精彩，好多人未認識佢，睇完節目後，覺得呢個哥哥仔幾得意。」梁競徽、范振鋒隨即在旁踢爆：「你平時唔係叫佢哥哥仔架喎，呢條咩街同咩樣。」聽罷Bob即時尷尬否認，繼續讚賞張如城，又指佢「爆紅」後，由原來坐巴士到電視城錄影，後改為call貨車出入，並謂「因為好多fans，要有返台型。」

林敏驄當年為宣傳演唱會而錄影《兄弟幫》，但全集狂串Bob之餘，最後仲出埋手。（影片截圖）

至於另一位難忘嘉賓，四位都推選林敏驄。范振鋒表示：「知道佢同Bob唔妥，所以開機前我都會諗會點，萬一佢打Bob，我應該幫邊呢？但其實佢搞氣氛真係叻，搞得好開心，佢真係打佢（Bob），啪啪聲打埋去，跟住我笑佢兜巴星埋我，真係痛㗎。」范振鋒又指林敏驄在節目中不停「老作」，甚至有一次令家人誤會了以為他被公司開除。「有次我媽打嚟問我係未比人炒咗，因為我有份工，所以問佢邊份，媽媽話電視嗰份，仲講咗好幾次，於是我即時搵新聞睇，後來再問人，原來係林敏驄喺節目中話我比人炒咗。」

雖然當年被林敏驄大巴大巴煎，但Bob至今依然指對方出於搞氣氛。（影片截圖）

梁競徽表示自己亦曾在節目中與林敏驄交手，幸好一早諗定用鄉音與他交談，沒有被留難，但陳國峰就因全集只顧住笑而被林敏驄指「呃飯食」。Bob之後接力補充：「林敏驄真係好嘅，佢都有話如果陳國峰出歌可以幫佢填詞，仲即場叫佢唱兩句嚟聽，哼完之後叫佢返屋企等消息。佢見前面有個電話，於是拎起『喂，李寶安，幫我炒咗個人』佢一集炒好多人，嗰集真係經典。」Bob指出當時節目分兩集播出，但第一集播畢後，隨即有新聞指自己遭對方打又或被斥遲到，其實都係講笑。在旁嘅范振鋒聞言後表示：「佢同我講話唔係講笑喎，踢波時問佢做咩話Bob遲到，佢真係話『佢真係遲架，你以為我講笑』」

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