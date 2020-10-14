踩過界｜王浩信唔認羅樂林做爸爸　盤點4位圈中與父親疏離藝人

無綫（TVB）翡翠台深宵劇場時段一直有不少捧場客，繼早前重播《使徒行者》前兩季為之後的《使徒行者3》鋪路之後，無綫又再重播《踩過界》為11月首播的《踩過界II》做定熱身。而近幾集就提到「盲俠」（王浩信飾）為父親文根鷹（羅樂林飾）打官司。雖然盲俠最後成功為文根鷹洗脫其擺攤行乞及阻街等罪名，但他仍然未有原諒父親，更要斷絕關係。

睇睇文根鷹當年同盲俠因為咩事要關係決裂：

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其實圈中都有幾位與藝人與親生父親的關係比較疏離，當中最轟動的可謂章立衡（前名劉子千）與父親劉家昌。劉家昌與甄珍於1978年結婚，7年後生下兒子劉子千，但在子千出世後一年，甄珍就與劉家昌離婚，及後一直沒有公開是為了給劉子千一個完整家庭。劉子千在美國成長，2009年12月加盟華納唱片正式出道，2011年，劉家昌為子千製作了一首《唸你》，可惜最後劣評如潮。及後甄珍則公開炮轟劉家昌迫子千唱《唸你》，間接令子千背上「靠爸」、「鴨嗓」之名，而劉家昌亦曾一度稱子千為「畜生」。其後又發生劉家昌和甄珍的離婚及爭產，差點搞到對簿公堂，不過最後亦得以和解。2019年5月，劉子千在社交網立公開宣布改名為章立衡，與母親甄珍（原名章家珍）同姓氏。

甄珍同劉家昌育有一子章立衡。（《鲁豫有約一日行》截圖）

劉子千改名作「章立衡」。 （蒙曉盈攝）

睇埋其它三位與父親關係疏離嘅藝人：

同場加映：

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