應屆香港小姐雙料冠軍謝嘉怡(Lisa)樣子標緻,笑容甜美,而且好有觀眾緣,同時也深得網民的喜愛。Lisa亦好勤力地更新她的IG與網民分享近況以及生活點滴,讓大家可以經常見到她。日前她就post了自己在無綫化妝間整頭轉形象的靚相,並留言表示:「Another day,another hair and make up style」預告會以新形象示人。

Lisa日前預告會以新形象示人。(謝嘉怡IG)

昨日,Lisa終於post了她的新look,set了一頭曲髮的她樣子增添了幾分成熟美態,她留言說:「What color would you say my eyes are?」問大家看到她的眼睛是什麼顏色的,不少網民都說是綠棕色,並大讚她的雙眼好迷人。Lisa又預告自己將會演出她當選後的首個大騷,提醒網民到時記得收看來支持她。

擊睇Lisa最新形象和她的其他靚相:

