小趙麗穎長大了　劉楚恬厭世美顏再一次驚為天人

小小年紀已經天生明星臉，順理成章當上童星，可是當他們踏入青春期，往往不復童年可愛樣貌，但被封為全球最漂亮女孩的劉楚恬，曾當孫儷及趙麗穎電視劇中的童年，她長大了卻仍保持標緻外貌，水汪汪大眼睛甚為靈動，只是天真無邪笑容，卻換上了厭世臉，一直忙於拍劇拍廣告，令她失去了應有的開心童年生活。

趙麗穎擔當女主角的內地劇《知否知否應是綠肥紅瘦》。（劇照）

劉楚恬曾演出趙麗穎童年，可愛到暈。（劉楚恬微博）

劉楚恬於2009年出世，5歲入行，天生大眼睛加挺直鼻子，面圓圓十分可愛，最為人熟悉的作品，是在電視劇《羋月傳》飾演童年孫儷，一夜爆紅，之後連拍五齣電視劇，又上央視春晚演出，跟周杰倫搭擋錄製《告白汽球》，天真無邪的笑容，讓劉楚恬被封全球最漂亮的小女孩之一，至2018年再在內地劇《知否知否應是綠肥紅瘦》中，演出趙麗穎的童年，再一次驚為天人。

下圖有劉楚恬精靈可愛樣子：

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有別於其他長殘了的童星，劉楚恬愈大愈漂亮，而且再不用演出其他人的童年，在張國立的新劇《小捨得》中，飾演夏歡歡一角，星途一片光明。不過劉楚恬昔日的天使笑容，卻是日漸消失，經常展露一張厭世臉，彷彿心事重重，劉楚恬雖然顏值高，演出經驗豐富，但最應該玩樂的成長期，她卻全部用來拍劇登台拍廣告，究竟值不值得，卻是見仁見智。

劉楚恬5歲入行，被封為全球最漂亮女孩。（劉楚恬微博）

同場加映曹格女兒長大了：

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