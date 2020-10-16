蕭亞軒被抹黑患愛滋病網友下場曝光　Elva：法律公正永遠不會遲到

蕭亞軒（Elva）幾年前休息過一陣子，當時慘遭網友抹黑，除了被謠傳罹怪病，微博上甚至有網友說她罹患愛滋病，去年她的工作團隊態度轉為強硬並提告，如今兇手已經抓到，該網友則除了需賠償蕭亞軒35萬台幣，還需連續10天發聲明道歉。

9日北京星權律師事務所公告，表示日前一名何姓網友在網上發佈不實言論，捏造「蕭亞軒罹患愛滋病」等文章，雖然當時工作團隊出面否認，但謠言仍在網路上迅速流傳，因此於去年對這名何姓網友提告。

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如今法院宣判何姓網友敗訴，並要求他需公開發表道歉聲明10天，也要賠償約35萬台幣的精神損害撫慰金，「蕭亞軒女士在委請本律師事務所依法維權之初即表示：如若案件勝訴，會將全部賠償款捐獻公益。」

對此，蕭亞軒則透過微博回應，表示網路暴力常存在每個角落，「幾句簡單的話就可以磨滅他人多年的生長過程和努力，以換取逞口舌之快的心理。很想問，你真的快樂嗎？」，她期盼能藉由此判決讓世界有秩序有條理的繼續下去，「感謝那永遠不會遲到的法律公正，還有數不盡的你們相惜相愛，互助共勉。」

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蕭亞軒去年對造謠的網友提告，如今判決出爐。（微博）

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