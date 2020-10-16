曾偉明爆當年TVB傾續約只加50蚊　更被高層寸：你唔簽去得邊啊

67歲資深藝人曾偉明日前接受好友苑瓊丹邀請，亮相香港開電視《開工大吉77》訪問，入行他多年仍有戲癮，希望遇到好劇本，回憶當年誤打誤撞入行：「世事就係咁，當年陪朋友去考佳視訓練班，佢考唔中我考得中！諗住入行做明星，點知比人調咗去學做武師，但未做過電視圈，咁咪試吓讀三個月囉。之後到無綫又請人，又比我考中，從此令我愛上演戲。」

曾偉明當年誤打誤撞加入娛樂圈。

回想當年合約將完結，亞視以誠意打動曾偉明簽約：「當年我同發仔（周潤發）去新加坡做舞台劇，我話返嚟先簽新約啦，點知公司拋份合約嚟就話『簽啦，你唔簽去得邊啊！』，仲好闊佬加五十蚊人工，我就點都唔簽住！期間亞視高層專登飛嚟新加坡搵我傾，人工加三倍即時俾訂金，返到香港仲約你食飯簽約。」令他覺得有大明星待遇。

曾偉明指自己「惡形惡相」，因此沒有試過拍感情戲，反而令老婆覺得安心：「咁多年都未試過有女伴嘅角色，都係叫我打戲多，所以老婆唔會怕我戲假情真，都冇得嚟真！」曾偉明太太是他的初戀，相愛幾十年來都沒有跟她講「我愛你」，「因為我哋係戲行，越唔講的越真實，呢次透過節目被逼示愛，苑仔真係大整蠱。」

現時曾偉明處於半退休狀態，出任村長幫助居民，閒時釣魚打發時間：「依家兒子都好乖，他都明白我返工辛苦，自己未讀過大學，他要幫我完成心願。」

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