大劉女兒劉秀盈曾連爸爸都唔叫聲　今貼舊相懷念昔日時光

現年69歲的知名富商劉鑾雄(大劉)育有7名子女,當中最令大劉心痛的必定是與前女友呂麗君所生的女兒劉秀盈(Zoe)。大劉於2016年傳出與呂麗君感情破裂,他曾公開指女方教孩子仇視他,令Zoe連一聲爸爸也不叫,更說孩子有些是來還債,有些是來討債,直指有苦自己知。

Zoe上載了5歲時與大劉的合照,相中的大劉坐在梳化上抱着女兒,而Zoe則用手摸着爸爸的臉,笑得非常燦爛。(IG/ @zoelaumusic)

不過Zoe就於日前在IG上載了5歲時與大劉的合照,相中的大劉坐在梳化上抱着女兒,而Zoe則用手摸着爸爸的臉,笑得非常燦爛。Zoe在帖文中回憶着與爸爸互動的細節,更大讚大劉是最好的爸爸:「I remember taking this photo. I was probably five at the time and waiting for my dad to come home. He finally came home and I saw that he shaved his face because he knew I didn’t like it when he had a beard because it was “spiky” so I was really happy. I touched his face and let him kiss me. We did origami for the rest of the night. #bestdadever #ilovemydad #ilovemyfamily(當時5歲的我等着爸爸回家,他回來時我看到他刮了鬍子,因為他知道我不喜歡他成面鬍子,真的很拮手。我摸住爸爸的面叫他錫我,當晚我們還一起摺紙。#最好的爸爸、#我愛我爸爸、#我愛我的家」。長大後的Zoe知道爸爸的偉大,更珍惜與對方相處的時光,修復兩父女關係,相信大劉必定大感安慰。

