陳慧琳奶奶獲續頒臨時禁令　限劉建芝一個月內清理物品兼搬走

陳慧琳奶奶再向申禁令案，要求女兒劉建芝准1個月內清理物品。（資料圖片）

陳慧琳（Kelly）奶奶沈靜本周入稟高等法院申請禁制令，指女兒劉建芝自搬入半山司徒拔道玫瑰新邨寓所，自己多次受到威嚇及騷擾，故向法院申請禁制令，禁止女兒接近寓所或接觸居住在內的人。

陳慧琳（Kelly）2008年與愛情長跑16年的圈外男友劉建浩結婚，於洲際酒店舉行婚宴，一對新人父親擔任證婚人。（視覺中國）

陳慧琳－陳慧琳（Kelly）2008年與愛情長跑16年的圈外男友劉建浩結婚，於洲際酒店舉行婚宴，曾志偉和林曉峰擔任司儀，筵開55席，800多名賓客出席。（視覺中國）

高等法院今早再開庭聆訊，劉建芝缺席之餘，亦未有派代表應訊。沈靜的代表律師在庭上表示，本月9日入稟時，已要求被告人劉建芝於入稟日起計7日內搬離上址，當時對方已答允，但今早突然通知律師會再安排搬遷時間，但並未告之日期，故沈靜向法庭提出修改禁制令內容，要求被告人於一個月內搬離玫瑰新邨寓所，其他禁制令內容不變，獲法庭批准。

原告在入稟狀指，劉建芝於2017年8月搬入司徒拔道玫瑰新邨住所，與原告、原告丈夫劉基惠等人同住。惟劉建芝之後多次恐嚇和滋擾原告，並於本月2日毆打原告，原告遂入稟，要求禁制劉襲擊和滋擾原告和丈夫等人。除經律師外，被告不可直接或間接聯絡原告和丈夫等人。原告亦要求禁制劉進入玫瑰新邨住所的50米範圍內，以及原告和原告丈夫等人的10米範圍內。

案件編號：HCA1726/2020