【錦繡南歌】北上中生集體變老？　仲有一位半百舞台王子好型仔

內地劇《錦繡南歌》叫好叫座，不但男女主角秦昊及李沁演技出色，其他配角亦十分搶鏡，其中飾演驪歌父親沈廷章的男星，就是本地觀眾熟悉的張兆輝，最讓人嘖嘖稱奇，是他沒有半點老態，完全看不出已經57歲，比起其他北上掘金男星容易蒼老浮腫，張兆輝絕對是駐顏有術，下文為大家帶來一班年過半百的男星，返回內地拍劇後的變化，要賺人民幣也有不少犧牲。

張兆輝在《錦繡南歌》飾演驪歌父親。（劇照）

劇中的張兆輝飾演安北將軍，一身火紅戰衣，帶領將士衝鋒陷陣，比起男主角陰謀詭詐的人設，張兆輝角色無疑更受觀眾喜愛，劇中他雖然演出驪歌(李沁)父親，但論外形其實感覺更像兄長，而他樣貌年青也是一個相當重要因素，加上勤力做gym，體形跟40歲的男士差不多，絕對看不出他已經57歲。除了《錦繡南歌》，張兆輝在另一齣內地劇《我好喜歡你》，飾演潮流教父路任一角，最搞笑是他演出言承旭的父親，以他年青外貌確是欠缺說服力。

張兆輝勤力運動，其實已經57歲。（張兆輝微博）

年青時的張兆輝十分型仔。（埋堆堆微博）

圈中北上男星走樣定型佬？

羅嘉良返回內地發展後，跟首任太太方敏儀聚少離多，於2008年離婚，並在翌年跟內地女星蘇岩拉埋天窗，蘇兒於2013年誕下幼女羅詠婷。（羅嘉良微博）

57歲的羅嘉良，在無綫有《天地男兒》、《創世紀》等膾炙人口的劇集，他早於千禧年已北上發展，但在無綫一直演出正氣男主角的他，在內地卻輪為大配角，2013年的《精忠岳飛》他要演出秦檜，2020年《絕代雙驕》演出大奸角江別鶴，而大多部宮廷古裝劇則是演出皇帝角色。

+ 5 + 5 + 5

昔日靚仔帥氣的溫兆倫，外貌現時已經變得相當大叔，面頰浮腫，皮膚亦變得粗糙，跟以前的俊朗樣子，判若兩人。（網上圖片）

55歲的溫兆倫，曾是無綫一線小生，最為人熟悉的作品有《義不容情》、《我本善良》及《今生無悔》等，他於1999年返回內地發展，首部作品是《天地情緣》。溫兆倫經歷三段婚姻，第三任妻子是比他年輕20年的內地演員趙庭，二人育有一女。

+ 5 + 5 + 5

謝君豪保養得宜，外貌廿年如一日，而且身材較為瘦削，他除了在內地拍劇，間中都會回港演出舞台劇。（謝君豪微博）

57歲的謝君豪，早年被譽為舞台劇王子，其代表作有《南海十三郎》舞台劇，由他主演的同名電影，更讓他獲得金馬獎影帝。謝君豪在內地甚吃得開，早於2000年已主演電視劇《武狀元蘇燦》，2017年《那年花開月正圓》及2018年《三國機密之潛龍在淵》，也是本地觀眾熟悉的內地劇。

+ 5 + 5 + 5

同場加映沈殷怡逆天長腿：