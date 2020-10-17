50歲萬綺雯曬素顏靚樣震撼網民　重現經典角色藍鳳萍儼如時光倒流

剛於本月2日度過了50歲生日的萬綺雯 (蚊蚊)，雖然已是年屆半百之齡，但她多年來一直keep得好好，歲月似乎並沒有在她身上留下任何痕跡，無論她的樣貌和身材都與年輕時分別不大，儼如吃了防腐劑似的。而她的一雙標誌修長美腿，依然是那麼白滑緊緻，足可媲美少女，甚至是有過之而無不及，實在令一眾女生羨慕。

萬綺雯今年已經50歲。(微博圖片)

曾是昔日亞視一姐的蚊蚊近年減少了在幕前的演出，但她也有不時於社交網上更新她的近況，讓一眾紛絲和網民可以得知她的最新動向。原來她亦有玩抖音，於今年3月開始post她的日常生活短片同大家分享。其中一段她的Vlog更有好的素顏靚樣，零妝容的她還是那麼漂亮，且膚質極佳，感覺清新秀麗。

她飾演的馬小玲令人印象難忘。(vcg)

她昨日就post了一段她key嘴唱歌的短片，化身成她於《我和春天有個約會》中主演的經典角色藍鳳萍，唱周慧敏的《最愛》。蚊蚊留言表示：「聽過藍鳳萍的歌聲嗎？今天萬綺雯唱給你聽啊！」網民紛紛留言讚嘆她的凍齡美貌，驚嘆她根本不識老，眼前的她彷如時光倒流25年一樣，靚樣與當年的藍鳳萍無異。

蚊蚊所演的藍鳳萍。(小紅書圖片)

點擊睇蚊蚊最新唱歌片段、素顏靚樣以及其他靚相：

+ 6 + 6 + 6