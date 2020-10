陳茵媺最新近照驚現撞樣閨密戚黛黛　網民唔認得：係咪兩姊妹嚟？

索爆靚媽陳茵媺 (Aimee) 與同是選港姐出身的一班好姊妹,包括張嘉兒、曹敏莉、戚黛黛以及朱凱婷感情要好,空閒時都會相約聚會。日前她們就一起為明天 (18日) 生日的戚黛黛預祝,Aimee還於她的IG post出她們的靚相同大家開心share。

Aimee係個索爆靚媽。(陳茵媺ig)

Aimee留言表示:「I think I havent seen this bunch since... Last year due to social distancing. Happy birthday dear. 1.5 hour meet up is simply not enough for this MHK group.」說她們自去年開始因為要保持社交距離而沒有機會見面,個半小時的聚會對於她們這班港姐團並不足夠。有網民就認不出壽星女戚黛黛,留言問Aimee:「She's your sister? 」還加了一個驚訝樣的Emoji。其實Aimee跟戚黛黛已不是第一次撞樣,過往亦曾被網民指兩人樣子相似,這張相中的兩人望落又的確愈嚟愈似樣。

Aimee被指撞樣戚黛黛。(陳茵媺ig)

