吳千語近照撞樣50歲洪欣　網民直指樣子膠化慨嘆女神崩壞

現年26歲的吳千語（Karena）有份主演的ViuTV劇集《熟女強人》正在熱播，粉絲除了在電視看到她的演出外，亦可在社交平台看到她的蹤影。吳千語不時在「小紅書」更新近況，日前她就上載了數張照片，教大家利用手機Apps調教相片的顏色，從而令它變成菲林相一樣。

吳千語上載了數張照片，教大家利用手機Apps調教相片的顏色，從而令它變成菲林相一樣。（吳千語小紅書圖片）

吳千語穿上粉紅色套裝裙，在樓梯上擺出不同的甫士，並在帖文中逐一講解如何將相片調色：「第一到三張用RNI Film，選擇你喜歡的Vintage濾鏡，把Grain、Dust調高一點點就會有膠片的感覺。第四到五張用閃光燈＋Huji App拍，超級方便不用修圖，但不是所有燈光情況拍出來都好看，還是要多嘗試。」

本來一個實用的拍照分享，網民的重點卻落在吳千語的樣子上，除了指她與50歲的洪欣撞樣外，更直指她樣子膠化慨嘆女神崩壞。有不少網民留言：「第一張看着有點不對」、「第一張認不出來」，面對種種的疑問，吳千語亦有回覆：「胖了」。其實吳千語出道時已經被指與昔日女神洪欣似樣，當中以雙眼及鼻樑位最為相似。而近照中的她蘋果肌非常飽滿，可能受燈光和濾鏡的影響，令吳千語的樣子看上去有所不同。

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