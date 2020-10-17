多圖︱林芊妤宣布關閉囝囝IG　重溫翟伯伯「老積」搞鬼樣子

林芊妤（Coffee）自囝囝翟德彥（翟伯伯）出世後，就為他開設個人IG帳戶分享日常生活點滴。肥嘟嘟的身形加上「老積」又表情多多的樣子，令翟伯伯人氣爆燈，兩年間吸納了17.2萬的IG追蹤者。不過Coffee早前已經預告，在伯伯兩歲的時候便會關閉IG，縱然不少粉絲大叫唔捨得，但她還是說到做到。昨日（16/10）是伯伯的兩歲生日，Coffee和囝囝開了「最後」一個直播，讓伯伯好好跟一眾網民告別。

肥嘟嘟的身形加上「老積」又表情多多的樣子，令翟伯伯人氣爆燈，兩年間吸納了17.2萬的IG追蹤者。（IG/ @oldman.babychak）

在直播中，Coffee說出關閉囝囝個人IG的4大原因。第一個原因是當初為他開設帳戶是因為伯伯的行為舉止非常可愛，Coffee亦享受為他配上有趣Caption。但隨着伯伯日漸長大，開始有自己的思想更會抗拒鏡頭，Coffee認為自己不能再代替他說話。第二是兒子的外表已不及從前得意，他只是「性格得意」，因而變得很難捕捉。

第三是Coffee想囝囝的起步點與其他小朋友一樣，不想他覺得自己受到特別關注，想他成為一位普通又快樂的小朋友。第四個原因是Coffee現時有3個IG帳戶、Facebook以及YouTube平台要打理，實在是分身不暇！不過，伯伯的粉絲又不用太過絕望，因為Coffee說將來再生第二個小朋友時就會重新經營伯伯的IG，粉絲們就先重溫一下伯伯得意趣致的時刻！

點撃重溫伯伯每個得意時刻：