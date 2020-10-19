52歲古惑佬朱永棠爆肌勁過伊健　完美朱古力腹肌短片成熱搜

《古惑仔》系列一直是港人集體回憶，但浩南哥身邊，除了山雞、大天二外，其實仲有由朱永棠飾演的巢皮和蕉皮，他淡出娛圈後經營美容生意，近年在內地發展，成班古惑佬之中，除了鄭伊健長青不老外，原來52歲的朱永棠亦駐顏有術，近日他在抖音發佈一段平板支撐視頻，片中見他操出一身健碩肌肉，一排完美朱古力腹肌相當震撼，仿如步驚雲上身。

朱永棠以《古惑仔》系列成名，在內地仍舊大有市場。（網上圖片）

下圖有朱永棠完美爆肌圖：

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朱永棠曾經跟陳小春、謝天華組成「風火海」出道，最為人熟悉的作品有《古惑仔》系列的蕉皮及巢皮，而《風雲》系列他有份演出獨孤鳴，不過自從他2005年淡出幕前後，伊健、小春等古惑佬開騷也未見他的蹤影，原來朱永棠跟太太譚凱欣定居台灣，並育有兩女。10年前開始到內地發展，不時出席商演活動，經營美容生意的他，外貌亦相當年青，完全看不出已經52歲。

朱永棠在抖音發佈了一段他做gym的視頻。（抖音截圖）

朱永棠能夠逆齡回春，原來跟他勤做運動有關，近日他在抖音發佈了一段他做gym的視頻，片中的他正在做平板支撐，一雙麒麟臂充滿力量，而他的40多吋胸肌和朱古力腹肌，更加是非常誇張，配襯一頭野性亂髮，直頭是步驚雲上身，外形上秒殺其他幾位古惑佬。

朱永棠逆齡回春，完全看不出52歲。（朱永棠微博）

同場加映李元玲做GYM美圖：