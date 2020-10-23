矚目配角｜喬寶寶靠盲婚啞嫁搵到好老婆：香港印度人有9成都係咁

喬寶寶的大名，在8，90年代可說是紅遍全世界的華人圈，肥嘟嘟的身形，精靈鬼馬，表情多多，印度人的外表，卻同時有香港人的內在，操一口流利的普通話。

在2006年籍由參加《殘酷一叮》而爆紅，其後更加順勢由16年的懲教署工作轉行成為藝人，入行第一套劇《高朋滿座》的「羅亨利」就已經奠定了他日後成為笑匠的基礎，其後《衝呀！瘦薪兵團》中飾演盛小龍（印度豹）更成為他的代表作，不過他在近年已經舉家移居蘇格蘭，難再於電視上看到他的身影。

場地提供：Curry Leaf 攝影：葉志明

早前喬寶寶專程回港拍攝電影《我男友係阿差》。（葉志明攝）

喬寶寶因為參加《殘酷一叮》而爆紅。（網上圖片 / TVB）

「香港始終係自己出生地，會唔捨得，但係嗰邊就係我屋企，老媽子、太太、兩個仔、家姐阿妹都喺嗰邊，講屋企就係嗰邊，但係搵食就係香港。」

喬寶寶和老婆有兩名兒子，大仔29歲在香港出生，而細仔剛17歲，不過細仔就有先天性脊椎神經問題，所以2013年就舉家移居蘇格蘭，為的就是給他一個較好的生活環境。他說：「蘇格蘭對Disable（傷殘人士）嘅福利好好，冇得頂，學校又唔係好多人，又有專車接送，醫療負擔又唔使擔心。我哋仲買咗單車畀佢踩，可以運動，仲有個划艇機等佢可以活動。」

喬寶寶一家人現居蘇格蘭。（喬寶寶 Qbobo Facebook）

其實早年喬寶寶大江南北到處登台，由加拿大、美國、中國、英國都有他的足跡：「講你都唔信！我有超過8成收入靠唱歌，哈哈哈，去親卡拉OK個個都叫我唱歌，就算去婚宴，都係擺我壓續出場，好似送客咁，哈哈哈，不過呢個係榮幸嚟嘅。」他笑說，黑妹姐（李麗霞）還經常提點叫他練多幾首歌。

喬寶寶和喬嫂嫂結婚30年，依舊十分恩愛。（喬寶寶 Qbobo Facebook）

喬寶寶和喬嫂嫂結婚30年，依舊恩愛，每天早上起床食喬嫂嫂的愛心早餐，午餐過後一起到屋苑附近散步過一下二人世界，雖然會因為家中狗狗隨處大二便的習慣等小事而爭論一番，但也只是夫婦之間的小情趣。提起喬嫂嫂的廚技，喬寶寶總會笑笑口，摸着自己大肚腩，然後說：「我一日差唔多食足6餐！大家見到我咁大個肚腩，差唔多都係喬嫂嫂恩惠。佢平時鍾意留喺廚房研究，我就係佢隻白老鼠！」喬寶寶和喬嫂嫂的生活看似平淡，但卻充滿着幸福快樂。

原來當年喬寶寶與喬嫂嫂是盲婚啞嫁的。（喬寶寶 Qbobo Facebook）

大家一定會好奇：「點先搵到個咁好嘅老婆？」喬寶寶坦言：「老婆識都係父母之命。印度人興呀！印度人細細個都知道係咁，我全部兄弟姊妹都係盲婚啞嫁，但係我哋唔覺得呢個係問題，我喺80年代尾結婚，嗰時香港印度人有8，9成都係盲婚啞嫁。」他還表示，就算到2020年，有半數印度人也是盲婚啞嫁，有一些好一點，會經由婚姻介紹所介紹，宗教、習俗、居住地，就連食肉、飲酒會否都可以選擇，而另外的則是通過親友介紹。他說：「喺香港，每10個印度人就有一個同我親朋戚友係有聯繫，基本上每10個印度人有一個就係遠距離親戚，哈哈，所以我喺香港個情意結都幾深厚。」

喬寶寶與姐妹、媽媽和兒子住在一起。（喬寶寶 Qbobo Facebook）

喬寶寶說，自己4歲時曾經返過印度一次，第2次回去，就是19歲那一年回到印度結婚。聽上去好像有點悲傷，不過他就十分坦然接受這個安排：「你知我哋後生仔18，9歲，話結婚喎，咪OK囉！」吓？「真愛」呢？他又笑笑口，說：「有嘅，以前讀書都有Puppy Love，第一個當然係『陀地』，吖唔係，係香港人，哈哈哈，不過阿媽始終唔鍾意。」

年輕時喬寶寶與喬嫂嫂。（喬寶寶 Qbobo Facebook）

他說：「嗰時我姨媽踢爆我呀嘛，佢哋唔想有Remix版本，怕到時一抽二掕俾人睇到就唔好啦，所以就一早幫我拉埋天窗。」不過喬媽媽安排他與印度籍太太結婚，卻是因為另一個原因，並不單只是不想有混血兒下一代。

喬寶寶與父親以及喬寶寶的兒子。（喬寶寶 Qbobo Facebook）

他解釋說：「因為我好錫阿媽，有一日阿媽同我講：『仔，雖然我哋離鄉別井。但係你一定要搵返自己人，阿媽老啦，如果你搵一個香港女仔，佢一定唔會同我哋一齊住，佢一定會搬出去住，咁阿媽就會好少見到你，同新抱又溝通唔到。我養到你咁大，係咪要咁樣？』」說到這裡，他嬉皮笑臉消失了，十分認真的說：「我接受唔到我阿媽一滴眼淚，阿爸阿媽養到我哋咁大，我認同佢哋安排嘅嘢，同埋我唔覺得我有啲咩犧牲咗。」

喬寶寶認同阿媽的安排。（葉志明攝）

對喬寶寶來說，如果當年選擇自由戀愛的話，會不會幸福呢？可能，但最起碼當初他順從媽媽，選擇盲婚啞嫁的安排是沒錯的。他最後說了一句：「喬嫂嫂太好啦，可能係天意，或者係阿媽嘅祝福。」

喬寶寶跳舞都有一手。（葉志明攝）