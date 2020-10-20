鄧麗欣妝容愈淡愈自信　告別濃妝MK味走上最佳女主角之路

鄧麗欣（Stephy）日前慶祝37歲生日，在這個「25歲便被視為中女」的世代，她無懼以素顏示人，非常自信。Stephy入行20年，她從MK妹蛻變成「最佳女主角」，演藝事業成績亮眼，擁有愛情，亦有經營自己的事業，她不辜負歲月，從外表到內在，愈活愈自信，愈活愈漂亮。

鄧麗欣（Stephy）近年多了自信素顏照。（IG：@stboo）

Stephy 17歲參選校花，19歲時以少女團隊Cookies成員身份出道，初出道以清純學生形象示人。2005年她開始單飛發展，當時日系妝容盛行，20歲出頭的她多以濃妝出現，一大把超長的卷髮，濃密的眼睫毛令人幾乎看不清她原本的樣貌。那時她還年輕，似乎未找到自己的定位，只能以濃妝遮掩略欠歷練的面容。

Cookies於2002年出道時有9位成員，一度被譽為港版Morning娘，成員妝容亦以清純學生形象為主。（網上圖片）

單飛之後，Stephy全力發展歌唱和演藝事業，她與當時男友方力申的合唱歌唱到街知巷聞，同時參演葉念琛導演的愛情三部曲《獨家試愛》、《十分愛》與《我的最愛》，成功打入電影圈，「阿寶」形象深入民心。不過因為歌藝一般，被冠以「鄧走音」的花名，演戲方面，她當時充其量只能說是本色演出，阿寶幾乎是「港女」代名詞，對於Stephy來說，演港女不需要太多演技，因此她亦只被視為「花瓶」。

鄧麗欣這個妝容，是當年滿街的MK妹濃妝造型，辨識度很低。（網上圖片）

不過，電影中的阿寶與現實中的Stephy同步成長，《紀念日》和《失戀日》中的角色變得成熟，開始認真審視自己的人生和另一半的關係，角色對於演技有更高的要求。剛過30歲的Stephy亦開始更認真地思考同樣的問題，思考自己想要怎樣的人生，世界的價值是什麼，此時的Stephy亦已經漸漸褪去濃妝艷抹。

接拍《紀念日》時，鄧麗欣剛30歲出頭，當時亦是她與方力申拍拖十周年紀念。（《紀念日》劇照）

拍完《紀念日》之後，2015年Stephy結束與方力申的十年感情，外界一片嘩然，紛紛哭喊「不再相信愛情」，但對於Stephy來說，這是她出於成熟才做出的決定。

分手後翌年，她拍了葉念琛的《失戀日》，這次的男主角不再是方力申，為電影宣傳期間，難以避免被傳媒問起感情問題，她曾在《香港01》專訪中說過：「有緣走在一起，但是未必有份可以一直走下去。不止男朋友，朋友也一樣。」，又指大家對於她的愛情像追連續劇一樣，但其實「電視劇也有演完的一天」。這年，她將頭髮剪得更短，顯得更加獨立利落。

鄧麗欣分手後接拍葉念琛的《失戀日》，頭髮剪得更短。（《失戀日》劇照）

Stephy自小熱愛打排球，曾是香港青年排球隊隊員，但因為加入娛樂圈而放棄興趣，2015年，她為重拾兒時夢想，重組排球隊成為領隊，並擔任左主攻手，帶領球隊參與《第三十五屆全港公開排球錦標賽》女子丙組資格賽。

Stephy 的人生觀開始改變，她的演技也愈來愈進步，2017年參演杜汶澤執導的《空手道》，飾演港日混血兒平川真理，這部電影將她推上另一個層次，橫掃多個電影頒獎禮最佳女主角獎項，入圍香港金像獎最佳女主角，演技備受肯定。Stephy力求改變，遇上好劇本如《藍天白雲》，即使經費不足，願意只收車馬費，由偶像派成功轉型為實力派演員，她的眼神亦愈來愈自信，面上亦不需要過多妝容，自帶光芒。

鄧麗欣憑《空手道》奪得多個「最佳女主角」獎項，演扳備受肯定，洗甩「花瓶」之名。（IG圖片／stboo）

這些年來，Stephy不只用心經營演藝事業，亦有創業做老闆娘，2018年，與小6歲的台灣藝人王子（邱勝翊）相戀，事業愛情得意，內在愈發有底氣，外貌亦保養得宜，即使不施脂粉，亦非常自信。

鄧麗欣事業得意，亦同時收穫愛情，與王子拍拖兩年多。（IG圖片／stboo）

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