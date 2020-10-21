Kendall Jenner洛杉磯豪宅內部大公開！超模都愛土豪黃金浴缸？

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超模 Kendall Jenner一舉一動都備受矚目，更有「社交媒體寵兒」的稱號。不只擁有冷豔精緻臉龐，穠纖合度的好身材更是讓人無可挑惕，是當今最受關注的名人之一！Kendall大概在一年半前剛搬進位於LA的新豪宅，更是親自參與了裝潢設計，她也豪不吝嗇向 GQ 一一介紹家裡各處小細節，有黃金浴缸、超巨型床襑、藝術收藏等，每個角落都靚到嘩一聲！

文：Bakery Kung, Maggie Chiang／GQ Taiwan

Kendall 這座豪宅位於 LA 山上，內部裝修耗時一整年打造，整體風格帶給人一種寧靜又舒適的感覺，往外看出去是綠意盎然，許多的窗戶設計也讓室內顯得相當明亮。一走進客廳可以看到裝置在牆上的出自藝術家 James Turrell 的作品「Scorpius」（天蠍），特別深得同樣為天蠍座的 Kendall 的心！整個空間走的是大地溫暖色調，輔以鮮豔多彩的藝術品作點綴，加上 Clements 設計師善於妝點溫馨又時尚的小細節，讓整個家變得更舒服。

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其中室內配置除了有放鬆心靈的畫室、擺有超大木頭餐桌的舒適餐廳之外，最特別的是具有神秘風格的洗手間裡那座重達 136 公斤的巨石洗手台，是 Kendall 個人超愛的設計之一。另外還有小巧可愛的酒吧，各種酒類應有盡有 ; 廚房裡的深綠櫥櫃搭配大理石，就像是鄉村電影裡的質感家庭會有的設計，為整個家中增添了不少亮點，讓層次感更加突出。

超模 Kendall Jenner不只擁有冷豔精緻臉龐，穠纖合度的好身材更是讓人無可挑惕！按圖睇睇美照▼

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家中擺有藝術品不意外，但 Kendall 的主臥室牆上竟然掛有一扇來自意大利很古老的門？！門上繪有精緻畫作，木製的外框莫名跟整個空間相當搭調 ; 另外最吸引人的絕對是臥室裡那張 2.7*2.5 公尺的巨無霸床墊，看了都想直接躺下去，連 Kendall 都說這大概是世界上最舒服的東西！走進寬敞明亮的浴室裡還能看到擺有一座黃金浴缸，果然名模家中的奢侈程度難以想像。

最後 Kendall 帶我們來到整個房屋的後院，游泳池、大草坪等都讓整個家感覺更放鬆、更 chill。看完是不是也跟編輯一樣，超羨慕 Kendall 有這麼一棟堪比度假村的家？下次若有機會設計裝潢的話不妨可以參考 Kendall 家豪宅，也能算是另類同款（笑）。

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：走進 Kendall Jenner 位於 LA 的高級豪宅！除了有黃金浴缸、136 公斤巨石洗手台之外，家裡竟然還有酒吧？！】

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