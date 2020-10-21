謝嘉怡表妹十強不入率先入閘拍劇　賴琦媛扯煙形象差成棄將

《2020香港小姐競選》三甲謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍近期密密接Job，參與大型慈善節目《星光熠熠耀保良》、《善心滿載仁愛堂》及綜藝節目《娛樂大家》等等。除了三甲外，有傳無綫近年鬧「花旦荒」，據消息指，18位佳麗中大部分均已簽約無綫，如鄺美璇、陳煦凝、張盈悅、羅雪妍、麥詩晴、謝恩靈、廖慧儀、何孟珊及源菲然等。

港姐冠軍謝嘉怡表妹源菲然雖然十強不入，但卻率先入閘拍劇。（陳順禎攝）

【香港小姐2020】謝嘉怡表妹原來係源菲然 兩人同屆參加成績極好

據傳媒報道指，在參選期間被爆出為謝嘉怡表妹的落選佳麗源菲然雖然十強不入，但卻率先入閘拍劇，獲安排客串由譚俊彥、鄧佩儀及張頴康主演的無綫新劇《換命真相》，她更在社交平台上分享自拍相，hashtag「換命真相」。

賴琦媛在參選期間被踢爆扯煙及拋煙頭出車，有傳無綫亦因此無意與其簽約。（梁碧玲攝）

另一位落選佳麗賴琦媛在參選期間被踢爆扯煙及拋煙頭出車，負面新聞纏身，據知無綫亦因此無意與其簽約。她接受傳媒訪問時被問到其他佳麗簽約一事，她則回應道沒有聽聞過這方面的事。

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