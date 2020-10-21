林子博為患病太太耗盡所有積蓄　細數圈中5對患難見真情恩愛夫妻

前無綫娛樂新聞主播林子博的太太董燕君（Shirley）去年確診罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，經過化療電療後，今年8月病情開始惡化，一直與癌魔抗戰的Shirley今晨（21/10）不敵癌魔離世，子博在社交平台公布太太的死訊，並承諾會好好照顧一對仔女，望太太能安心離去。

子博在社交平台公布太太的死訊，並承諾會好好照顧一對仔女，望太太能安心離去。（林子博Facebook圖片）

林子博為太太耗盡所有積蓄 望與對方再影婚紗相

子博與太太結婚接近17年，多年來一直十分恩愛。他為了醫好太太更耗盡了所有積蓄，面對着龐大的醫療費用，子博需要發起網上眾籌，為照顧患癌愛妻可謂心力交瘁，但他對太太始終不離不棄。子博早前為《香港開電視》拍攝真人騷節目《大叔要變身》，既可賺錢更希望減掉二十磅回復標準身形，同太太再影一輯婚紗相，只可惜這個願望已不能實現。除了子博外，圈中亦有不少「患難見真情」的恩愛夫妻，他們對患病的另一半不離不棄。

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黃日華無微不至照顧患病太太 要給對方最好的生活

黃日華太太梁潔華於2013年患上俗稱血癌的「急性骨髓性白血病」，需多次進出醫院接受化療、檢查等，黃日華一直無微不至地照顧老婆，為了鼓勵對方曾做出不少貼心舉動，包括貼出夫婦25年前合照並留言「永遠恩愛！」證明生死與共，又不時在網上公開表達對老婆的愛意。

黃日華一家三口。（微博＠黃日華）

另外，有傳黃日華為支付每月10萬元醫藥費而經常返內地出騷賺錢，一有時間便返港陪老婆入醫院接受化療，並在家中種滿花卉讓老婆放鬆心情。黃日華曾表示老婆是自己娶回來，要給她最好的生活，非常深情。梁潔華於本年5月不敵病魔，因器官衰竭安詳離世，終年59歲。

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梁漢文默默承受太太病情 壓力爆煲後台痛哭

梁漢文（Edmond）與太太林文慧（Karen）於2008年結婚，婚後3年Karen確診患上乳癌。為免令太太的病情曝光，Edmond一直默默承受，對太太的病情隻字不提。縱然工作繁忙仍堅持每天早上陪Karen去醫院檢查以及化療，然後再出門工作。太太的病情再加上日以繼夜的工作，令Edmond壓力爆煲，更試過工作期間在後台痛哭，幸好Karen在老公的支持下抗癌成功。太太的病令Edmond學會珍惜眼前人，自此知道愛要說出口，不要令自己有機會後悔。

Jan突然中風入院 Donald願減20年命換太太平安

DJ唐劍康（Donald）於2011年與張致恆家姐張詠恩（Jan）結婚，二人愛得恩愛甜蜜。但原來他們的愛情故事曾發生了小插曲，Jan在2014年突然在家暈倒，入院檢查後發現腦血管阻塞，亦即是中風。太太突然中風令Donald相當驚恐，雖然當時他沒有多說Jan的病情，卻表示願意用自己20年的性命換太太平安。Donald為了太太可以連自己性命都不要，又深情又難得。

Jan在2014年突然在家暈倒，入院檢查後發現腦血管阻塞。（IG/ @donaldtong）

與Lisa縱未能終老卻歷盡患難 艾威願捐肝救妻

艾威於今年8月宣布與圈外太太Lisa結婚18年婚姻，縱然未能白頭到老，二人卻歷盡患難。Lisa於2015年發現子宮位置長了一個14磅巨型子宮纖維腫瘤，在兩個月內做了三次大手術。割瘤後，Lisa的肝部及腎部陸續出現積水及氣泡問題，身形更暴瘦40磅，情況相當嚴重。艾威與Lisa生死與共，更不惜花盡百萬積蓄為太太醫病，得知道對方可能要換肝和腎時，他甚至願意捐肝救妻，出錢又出力攜手度過難關。