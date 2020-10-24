【抖音神曲】〈囍〉歌詞細思極恐講冥婚　疑隱藏強暴新娘受辱上吊

內地歌手葛東琪創作的歌曲〈囍〉，近日成為網上熱搜，皆因內地綜藝《這就是街舞3》，楊文滔跟拍檔CiCi將〈囍〉作為伴舞配樂，他們舞姿吸引外，〈囍〉的內容亦引起網民熱討，表面喜慶的歌詞，細思極恐，暗藏冥婚的情節，甚至有指曲中人物是上吊而亡，下文揭開神曲隱藏的恐怖訊息。

《這就是街舞3》竟然捧紅了〈囍〉。（影片截圖）

抖音神曲〈囍〉是獨立音樂人葛東琪的作品，樂曲中多用中國傳統樂器嗩吶，而喜慶喪葬均會用到嗩吶，令歌曲中大喜大悲的意思更加明確。〈囍〉自從在《這就是街舞3》成為楊文滔和CiCi的舞蹈配樂後，隨即獲全國留意，但該樂曲卻令人愈聽愈心寒，由唱片封面開始，指「囍」字的設計，仿如有著兩副棺材，而歌曲內容其實是講述冥婚。

楊文滔和CiCi的舞蹈，用了〈囍〉作為配樂。（影片截圖）

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〈囍〉的歌詞可說相當形象化，「高梁抬，抬上紅裝」，意味用高梁桿辟邪，「卯時那三里之外翻起來」，大清早開始翻土，「這村里也怪把門全一關」，此處已經隱隱帶出冥婚的意思。歌詞中還出現了一個重要人物「王二狗」，指他「切膚之愛，屬是非之外」，在網民解讀下，出現了新郎、新娘及王二狗的三角關係，因而衍生出兩個截然不同的恐怖故事。

葛東琪創作的〈囍〉，封面設計仿如兩副棺材。（網上圖片）

歌曲講述冥婚已是無容置疑，其中一個解讀板本，指新郎出外考取功名，而跟他青梅竹馬的新娘在家中守候，卻被王二狗姦污了，而歌詞「上樹脖子歪」，就是指新娘上吊自盡，新郎回家後仍舊願意跟新娘冥婚，是一個淒美愛情故事。但另一個解讀，卻是新娘跟王二狗兩情相悅，新郎回來後發現姦情，傷心得上吊自殺，而男方家人即強逼新娘冥婚，詞中的「官人」其實是解作男方家人，完全是一個悲慘故事，一首歌曲引發無限聯想，難怪〈囍〉能成為神曲。

葛東琪是全能音樂人，卻是畢業於上海大學美術學院。（葛東琪微博）

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