千言．慢煮│洪永城暗示曾質問唐詩詠緋聞　楊千嬅：難怪你哋散！

楊千嬅近來轉攻YouTube，開設清談節目《千言．慢煮》，每星期六晚8時更新。最新一集請來洪永城做嘉賓，邊整蛋糕邊探討職場伴侶的利與弊，千嬅單刀直入詢問他與前女友相處點滴，洪永城直言會對女方的緋聞相當緊張，更會向身邊人打聽，千嬅忍不住說：「唔怪得你哋會散啦！」雖然他沒有指名道姓，但從言語中可猜出是指唐詩詠。

千嬅邀請洪永城做嘉賓，一齊邊整蛋糕邊探討職場伴侶的利與弊。

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洪永城指前女友從不介意他拍親熱戲，因為對方知道這是工作的一部份，唯獨介懷傳媒因他有緋聞而被寫衰，千嬅問：「咁如果對方有緋聞你高唔高興吖？」洪永城表示會先在公司打聽一下女友與緋聞男友的關係，「係咩？一齊食飯咩？收工一齊揸車返屋企？佢哋喺拍劇現場開心嗎？佢哋合拍嗎？佢哋好親密啊？」然後回到家中，再質問女友：「今日同嗰位男主角拍成點呀？我聽人話你哋拍得好好喎……」千嬅聞言搖頭，「唉，你咁問嘢唔怪得你哋散啦！」又直指他的問題問得蠢。

雖然洪永城沒有點名唐詩詠，不過曾在同一間公司共事，又有劇可拍，又與男主角有對方戲，緋聞又獲得關注的，只有唐詩詠一個。二人於2017年宣布分手，結束兩年多的感情。

唐詩詠與洪永城於2017年分手，二人分手後再見亦是朋友，不時同場現身朋友聚會。（VCG）

因為千嬅與丁子高既是夫妻關係，又是經理人與藝人的工作伙伴，有時難免未能在兩者之取得平衡，千嬅說：「在工作上，有時丁生會用咗對太太嘅語氣跟我說話，咁啲聲氣會有問題，冇晒尾音，我會好大方，唔出聲，不過會黑臉！」不過她表示盡量不將工作帶回家，有時在工作上有不同意見，但回到家中看見兒子，便會冷靜下來，因為始終是一家人。

楊千嬅與丁子高是職場伴侶，二人盡力去平衡工作與夫妻關係。（楊千嬅微博圖片）

洪永城以過來人身份建議，職場伴侶最好約法三章，公私分明，這樣才能和洽相處。洪永城坦言現任女友（Inez）感情穩定，會有美好將來，千嬅亦祝洪永城快些直接派薑醋。

洪永城表示與女友梁諾妍會有美好的將來，唔通暗示好事近？（Instagram圖片／inez_leong）

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