譚芷昀(Celine)3年前以9歲之齡參加美國達人節目《America’s Got Talent》(《全美一叮》),憑着一首《My Heart Will Go On》而爆紅,片段當時在YouTube和Facebook公開兩日已錄得超過2,000萬點擊瀏覽。近日,她應邀出席公開活動,明顯長高了不少,變成一個十分陽光的青春少女。