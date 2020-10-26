國泰裁員仍有贊助節目？　ViuTV稱《駕到西澳》2019年已完成拍攝

ViuTV全新旅遊節目《國泰航空呈獻：駕到西澳》已於周日（25/10）晚上8時首播。節目由駱振偉（Thor）、陳安立（Brian）、黎紀君（Christy）及洪永城女友梁諾妍（Inez）擔任主持，介紹西澳洲各處景點，帶觀眾了解當地不同的風景面貌及文化特色。

駱振偉、陳安立、黎紀君、梁諾妍一起遠赴西澳。

首集四位主持分成兩隊，駱振偉與梁諾妍聯成一隊，另一隊則是陳安立與黎紀君，兩隊人按攝製隊要求自駕遊到蘭斯林沙丘（Lancelin Sand Dunes）。負責駕車的Thor揶揄Inez指：「其實你冇乜作用，你瞓啦！」Inez則反駁：「我幫你睇吓前面有冇障礙物！」隨後，Inez自爆在香港的危險駕駛經驗：「香港啲路真係好崎嶇嫁嘛！其實我真係有試過轉咗入對面線」。Thor笑言：「大家明點解我唔俾佢揸（車）啦！」，過程相當搞笑

ViuTV表示，《國泰航空呈獻：駕到西澳》是去年10、11月拍攝，而非近日裁員期間取照，製作單位乘坐也是國泰航空的航班。

點擊睇梁諾妍靚相：

+ 17 + 17 + 17

同場加映：

【陳百強死忌】逝世27年未被遺忘 重溫10件必需記得的事件

睇住陳百強嘅紀念館物品重溫10件香港人需要記得他的事件：