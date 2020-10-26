49歲凍齡朱茵開工度生日　獲老公黃貫中隔空送歌賀壽

凍齡女神朱茵昨日（25/10）迎來49歲生日，一向以家庭為重的她連日來為電影《雨打芭蕉》長駐內地開工，無奈與老公黃貫中（Paul）和愛女黃鶯分隔兩地。雖然要在工作中度生日，但黃貫中以為太太隔空送歌慶祝，而劇組更精心炮製驚喜派對，令朱茵大為感動。

提到老公和囡囡，朱茵笑指Paul早已「遙距送禮」，當日收工已經過了生日，不過因為網絡問題而接不到老公電話，令對方非常焦急：「最後佢唱咗生日歌俾我聽，今日亦都唱咗，所以我帶住愉快嘅心情開工。其實喺工作中度過生日係一個好兆頭，寓意全年富足圓滿。」對於劇組精心安排的驚喜，朱茵坦言非常感動，亦非常不捨：「雖然仲有幾日先煞科，但係我已經好唔捨得呢班好努力、而且熱愛電影嘅年青人，佢哋係我身邊嘅小天使。」

提到今年的生日願望，朱茵坦言將願望留給《雨打芭蕉》，祝願電影取得佳績，更表示戲中角色是自己轉型的作品：「《雨打芭蕉》係一部好貼地嘅藝術電影，將好多現況透過電影話俾大家聽，希望入場嘅觀眾朋友會感同身受。」另外，電影主要以中產家庭為支點，延展出兩個家族、涵蓋三代人的故事，朱茵表示故事喚醒了她的正能量：「人生雖然會遇上唔同嘅風浪，但係我哋並唔會因為呢啲風浪而停止，所以無論前面遇到乜嘢困難，我哋都要勇敢衝過去，前路一定會更好。」

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