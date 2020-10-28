謝嘉怡表妹原來大有來頭　自揭爸爸為百年老字號「源吉林」後人

源菲然 21歲 1米68 International Business Management學系畢業，南非出世，十幾年前前移民英國。（資料圖片）

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今屆港姐冠軍謝嘉怡當選後一舉一動都備受注目，佢嘅童年照、父母年齡都屢次登上熱搜榜。港姐決賽當晚慶功時，大家驚覺同屆落選港姐源菲然，原來係表姐妹關係﹗源菲然率先簽約TVB馬上獲安排加入《換命真相》劇組拍攝，呢日佢居然喺IG貼出香港開電視截圖，做咩咁大膽﹗

謝嘉怡親友早在酒店房等候為佢慶祝，大家先驚覺原來佢同源菲然係表姐妹。（影片截圖）

源菲然原來係謝嘉怡表妹。（影片截圖）

源菲然喺南非出世英國讀書，參選期間都未有公開同謝嘉怡關係，令外界相當意外。呢日佢喺IG貼出香港開電視畫面，然後寫上「爸爸上電影（視）」，雖然源菲然刻意用Emoji遮住爸爸個樣，但明顯係新節目《難得有傳人》。

源菲然自揭爸爸接受香港開電視訪問。（IG：＠casayuen）

呢一集係由蔡瀚億訪問「源吉林」第七代傳人源樂明，令人驚覺原來源菲然係百年老字號品牌後人﹗節目中源樂明直言以往一直喺英國生活，後來爸爸病危，自己先喺七年前臨時接手家族生意。源菲然喺英國讀書畢業後提早返港參選香港小姐，雖為百年品牌後人但相當低調，社交網站都係一啲日常生活照，亦未見佢放出父女合照，似乎唔想人地知自己背景。