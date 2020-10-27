Undoing︱25歲Matilda全裸演出搶鏡　大膽主動跟偶像妮歌潔曼咀嘴

由奧斯卡影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）和曉格蘭特（Hugh Grant）主演的《The Undoing》於香港時間昨日（26/10）首播，除了看兩位演技派演員鬥戲，香港觀眾亦能欣賞到陳法拉首攻美劇的演出，不過都不夠被25歲的意大利演員Matilda De Angelis的全裸演出搶鏡！

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現年25歲的Matilda在劇中飾演被謀殺的Elena，於首集有大量戲份，除了跟妮歌潔曼有親吻戲，當中還有大膽的全裸和餵母乳的性感場面。自首集播出後，五官標緻身材超好的Matilda隨即人氣急升。早前她在訪問中曾透露自己自細就非常喜歡妮歌潔曼，今次能夠跟偶像有對手戲兼錫錫，她直言首次跟妮歌見面時被對方的氣質所吸引着，並大讚妮歌非常有善。

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另外，於2016年出道的Matilda在參演《The Undoing》之前，曾在意大利電影《少女車身》（Italian Race）中飾演賽車手，更於2018年在柏林國際電影節上獲頒最佳新人獎項「Shooting Stars Award」。加上今次在HBO迷你劇中有大量重點戲份，相信Matilda將來必定前途無可限量。

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