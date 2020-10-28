蝦頭楊詩敏自揭多次情傷重創　被負面情緒淹沒：完全遷就滿足對方

蝦頭楊思敏形象百變，係公認出色專業演員。（IG：yeunghatou）

蝦頭楊詩敏一直畀外界感覺好開朗好搞笑，好有義氣同異性就似兄弟一樣，呢日佢接受香港電台第二台新節目《音樂說》主持王耀祖訪問，罕有剖白感情世界，透露曾受抑鬱症困擾，更被前度利用深受傷害：「中間曾經同我一齊26日，最後都係分手。」

蝦頭楊思敏都有女性化嘅一面。（IG：yeunghatou）

佢喺喺節目中剖白一段被利用嘅感情︰「我27歲時，感覺快將30 歲，想找一個終生伴侶。當時我在學校全職任教戲劇，苦苦追求一位老師四、五年，期間他曾經與我在一起26天，最後都是分手。他未放下前一段戀情，但他問我可否繼續對他好，我們做朋友。他真的很自私，欺負我一定會對他好，最後我們是不歡而散。」

蝦頭楊思敏罕有剖白感情事。

愛情路上，蝦頭可謂傷痕纍纍：「我曾經以為上一個（男友）就是細水長流那位，但我們之間太多關係，情侶、經理人又合作創作。為了保持與他的關係，我完全遷就、滿足對方，自我價值很低。最恐怖是我完全沒有跟任何人提過，將所有事全攬上身。」多次受情傷令蝦頭漸漸被負面情緒淹沒：「直至分手大半年後，全靠戲劇讓朋友察覺到我有點怪，我先醒覺自己（狀態）那麼差。在一次工作坊上，導師 Olivia（甄詠蓓）發覺我不對路，陪我傾偈，再介紹臨床心理學家給我，等我可以和盤托出。看了（臨床心理學家） 三個月，我的人生開始改變，慢慢明白自己真正需要什麼。」